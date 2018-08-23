Milyonlarca çocuğa sosyal koruma

Hükümet, çocukların hayat standartlarını geliştirmek, güç koşulda kalmaları durumunda daha iyi eğitim alacakları, kaliteli hizmete erişebilecekleri bir 'çocuk koruma sistemi' oluşturdu. Yardıma ihtiyacı olan ailelere yönelik şartlı eğitim yardımı alanların sayısı 2.3 milyonu geçerken bu kapsamda 6.2 milyar liralık ödeme yapıldı. Şartlı sağlık yardımı kapsamında da 1.2 milyon çocuğun düzenli sağlık kontrolü koşuluyla ailelerine 2.5 milyar kaynak aktarıldı. Toplam 3.5 milyon çocuk için 8.7 milyarlık destek sağlanırken, çocukların önlük, ayakkabı, çanta, kırtasiye gibi temel okul ihtiyaçları bu yıl da karşılanacak.

ÇOCUK BAŞINA 653 TL

Yaklaşık 80 bin çocuk için çocuk başına aylık 653 lira ödeme yapılırken, özel ilgiye muhtaç çocuklara yönelik sosyal destek programı kapsamında geçen yıl 90 bin çocuğa aylık 100 lira yardım yapılarak destek verildi. Bu destekler sayesinde son 12 yılda 11 bin 181 çocuk, ailesinin yanına, ana kucağına döndürüldü.

GÖNÜL ELÇİLERİ PROJESİ

Evlat edindirme kapsamında 16 bin çocuk aileye kavuştu, 2002'de koruyucu aile kapsamında 520 olan çocuk sayısı 5 bin 878'e çıktı. Son 16 yılda sayısı 3 olan çocuk evleri sitesi 108'e, çocuk evi sayısı bin 195'e yükseldi. Çocuk evlerinde hizmet verilen çocuk sayısı da 5 bin 500'e ulaştı. Bugün itibarıyla 14 bin çocuğun bakımı koğuş tipi yurt yerine ev tipi kuruluşlarda sağlanıyor.

ÜCRETSİZ KREŞLER ARTIYOR

Ücretsiz kreş hizmetinden yararlandırılan çocuk sayısı 2 bin 400'e ulaştı. Koruma altındaki çocukların eğitim başarılarını artırmak için alınan tedbirler ile son üç yılda takdir ve teşekkür belgesi alan çocukların oranı yüzde 14'ten yüzde 60'a çıktı. Sosyal ve ekonomik destek hizmetinden faydalanan çocuk sayısı 2002'ye nazaran 7 kat artarak 110 bine ulaştı.