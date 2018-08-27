Türk savunma sanayisinden Guinness rekoru

TÜRK savunma sanayisi, yurtdışında da talep gören özgün ürünleriyle bir rekora imza attı. Türk savunma sanayisine 30 yıldır katkı veren, yüzde 87'lik yerlilik oranına ulaşan Roketsan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ve dünyanın en güçlü 122 mm topçu roket sistemi kabul edilen Jobaria Çok Kundaklı Lançer ile, "ordu araçları" kategorisinde Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 4 KM2'YI TAHRİP EDİYOR

Namlu sayısı bakımından dünyanın en büyük roket topçusu olarak Guinness Rekorları arasına katılan Jobaria Çok Kundaklı Lançer, 10 tekerlekli yarı römork üzerine yerleştirilen 4 adet 122 milimetre roket kundağına sahip. Sistem, tek seferde 240 adet 122 milimetrelik roketi 2 dakikada atabiliyor. Aracın azami menzili 37 kilometre, bütün roketlerle tahrip edilebilen alan büyüklüğü ise 4 kilometrekare. Atış kontrol, yönlendirme ve dengeleme gibi bileşenlerle karmaşık bir yapıya sahip sistem, çok sayıda roketle belirli bir bölgenin çok yoğun ateş altına alınmasını sağlıyor.

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