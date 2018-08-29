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’den Trump’a: Hızla yanıt vermeye hazırız

Giriş Tarihi: 29.8.2018
AB’den Trump’a: Hızla yanıt vermeye hazırız

Küresel ticaret savaşlarında karşılıklı hamleler devam ediyor. Avrupa Birliği, D'nin Avrupa mallarına uygulaması durumunda buna hızla yanıt vereceği uyarısında bulundu. AB Komisyonu Sözcüsü Daniel Rosario, yaptığı basın toplantısında, "Tabii ki ABD'nin Avrupa menşeli ürünlere ek vergi uygulaması halinde, AB de buna hızla yanıt vermeye hazırdır" değerlendirmesinde bulundu. ABD Başkanı , geçtiğimiz günlerde AB'den ithal edilen otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirileceğini söylemişti.

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AB’den Trump’a: Hızla yanıt vermeye hazırız
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