AB’den Trump’a: Hızla yanıt vermeye hazırız

Küresel ticaret savaşlarında karşılıklı hamleler devam ediyor. Avrupa Birliği, ABD'nin Avrupa mallarına ek vergi uygulaması durumunda buna hızla yanıt vereceği uyarısında bulundu. AB Komisyonu Sözcüsü Daniel Rosario, yaptığı basın toplantısında, "Tabii ki ABD'nin Avrupa menşeli ürünlere ek vergi uygulaması halinde, AB de buna hızla yanıt vermeye hazırdır" değerlendirmesinde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde AB'den ithal edilen otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirileceğini söylemişti.

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