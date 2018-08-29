Türk havayolu şirketleri Rusya'da liderlik koltuğuna oturdu

Rusya havacılık raporu tarafından açıklanan rakamlara göre Rusya'nın en çok yolcu taşıyan yerli havayolu şirketi yine Aeroflot oldu. Rus Aerolflot, ağustos ayında piyasaya sunduğu haftalık 213 bin koltukla listenin ilk sırasında yer alırken, onu 47 bin koltukla S7 Airlines ve 26 bin 100 koltukla Ural Airlines takip etti.

Rusya'da en çok yolcu taşıyan yabancı firmalar sıralamasında Türk hava firmalarından olan Atlas Global liderliğe oturdu. Atlas Global ise, haftalık 17 bin koltukla listenin dördüncü sırasında yer aldı. Rusya havacılık raporuna göre, Ağustos ayında Rusya'da piyasaya sunduğu haftalık koltuk sayısını geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 70 oranında arttıran Atlas Global, tüm hava yolları arasında dördüncü, yabancı bayraklı hava yolları arasında ise ilk sırada yer aldı. Türk Hava Yolları, 13 bin koltukla 8. sırasında yer alırken, bir diğer Türk bayraklı taşıyıcı Onur Air ise 10 bin 670 koltukla 9. sırada yer aldı.