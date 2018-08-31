Yusuf İslam ‘Helal’e geliyor

Dünyaca ünlü İngiliz şarkı sözü yazarı ve müzisyen Yusuf İslam
(Cat Stevens
) 29 Kasım-2 Aralık tarihlerinde, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek olan Dünya Helal Zirvesi
için İstanbul
'a geliyor. Organizasyonda helal üzerine bir konuşma yapacak olan Yusuf İslam, etkinliğin son gününde bir konser verecek. GELİRİ SURİYELİLER'E
Kendisi için para talep etmeyen İslam, konserden elde edilen gelirin tamamını Türkiye
'de yaşayan Suriyeli mültecilere bağışlayacak. Dünyada gitgide artan İslamofobi
'ye tepki göstermek amacıyla bir yıl boyunca 'İslam hoşgörü dinidir' başlıklı bir dünya turnesine çıkacak olan Yusuf İslam'ın ilk durağı da İstanbul olacak. Dünya Helal Zirvesi'nin organizatörü Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, Yusuf İslam'ın bu etkinliğe Türkiye'den başlamasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın büyük etkisi olduğunu söyledi. Ete, "Yusuf İslam ile yaptığımız görüşmede bize Erdoğan'ı İslam dünyasının lideri olarak gördüğünü, Türkiye'nin İslam coğrafyası için büyük önem taşıdığını söyledi. Kendisi iyi bir sanatçı olmasının yanı sıra ciddi bir aktivist. Etkinliğin ana temasının helal olması da onu heyecanlandırdı. Çünkü helal sadece gıda, finans, turizm
le sınırlı değil. Güzel konuşma, güzel ahlak da helalin bir parçası" dedi. İslam'ın güzel ahlak üzerinden bir konuşma yapacağını aktaran Ete, etkinliğin son gününde de konser vereceğini kaydetti. İSPANYOLLAR PAY KAPMA YARIŞINDA
Zirveyle eş zamanlı Dünya Helal Fuarı'nın da yapılacağını aktaran Ete, fuara
150'si yabancı olmak üzere 400 firmanın katılacağı bilgisini verdi. Helal pazarının yıllık ortalama yüzde 10 büyüdüğünü aktaran Ete, şunları anlattı: "Bu yılki fuara İspanya
ülke pavilyonuyla katılım sağlayacak. İspanyollar özellikle helal turizmde büyüyor."