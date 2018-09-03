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ta Avrupa’yı solladık

Türk sanayisi Avrupa’daki bazı ülkelerin toplam ından fazla ihracat gerçekleştiriyor

Giriş Tarihi: 3.9.2018
İhracatta Avrupa’yı solladık
ının üst üste 12 yıldır şampiyon sektörü olan sanayisi, dokuz günlük tatile rağmen ağustosta 1.6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Böylece yılın ilk sekiz ayında ihracat 20.8 milyar dolara ulaştı. Yıl sonunda ihracatın 30 milyar doları aşması bekleniyor. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, yıllık 30 milyar dolar ihracat sınırına dayanan Türk otomotiv sanayisinin, neredeyse Avrupa'daki bazı ülkelerin toplam ihracatı kadar ihracata imza attığını söyledi

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Türkiye'nin 2 milyon adetlik kapasitesiyle Avrupa'nın önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Baran, "Son üç yılda üç birden yükselerek dünya motorlu taşıtlar üretiminde 14'üncü sıraya yükseldik. Avrupa Birliği ülkeleri içinde de beşinci ve Avrupa'nın ikinci büyük ticari araç üreticisi durumundayız. Rakamların da net bir şekilde ortaya koyduğu üzere üretim ve ihracatta dünyanın önde gelen güçlerinden biriyiz" dedi.
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İhracatta Avrupa’yı solladık
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