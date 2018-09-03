İhracatta Avrupa’yı solladık

Türkiye ihracat
ının üst üste 12 yıldır şampiyon sektörü olan otomotiv
sanayisi, dokuz günlük tatile rağmen ağustosta 1.6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Böylece yılın ilk sekiz ayında ihracat 20.8 milyar dolara ulaştı. Yıl sonunda ihracatın 30 milyar doları aşması bekleniyor. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, yıllık 30 milyar dolar ihracat sınırına dayanan Türk otomotiv sanayisinin, neredeyse Avrupa'daki bazı ülkelerin toplam ihracatı kadar ihracata imza attığını söyledi 3 YILDA 3 BASAMAK
Türkiye'nin 2 milyon adetlik kapasitesiyle Avrupa'nın önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Baran, "Son üç yılda üç basamak
birden yükselerek dünya motorlu taşıtlar üretiminde 14'üncü sıraya yükseldik. Avrupa Birliği ülkeleri içinde de beşinci ve Avrupa'nın ikinci büyük ticari araç üreticisi durumundayız. Rakamların da net bir şekilde ortaya koyduğu üzere üretim ve ihracatta dünyanın önde gelen güçlerinden biriyiz" dedi.