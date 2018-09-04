Özel okulda uçuk mönü

Bu yıl özel okullar
da eğitimden çok kırtasiye ve yemek ücretleri aileleri çileden çıkardı. Özel okulların eğitim ücretlerine geçen yıla göre yüzde 10-15 arası zam
gelirken, rakamlar bazı okullarda yıllık 60 bin lirayı geçti. Kur nedeniyle özellikle ithal
edilen yabancı dil kitaplarının yer aldığı kırtasiye kaleminde ise zamlar yüzde 40'a kadar çıktı. Buna bağlı olarak okul kıyafeti hariç en düşük kırtasiye ücreti ortalama 2 bin lirayı buldu. Gıda fiyatlarına gelen zamlar da yemek ücretlerini yükseltti. 4 yaş anaokulu öğrencisinin yemek ücreti 5 bin lirayı geçti. İTHAL KİTAPLAR FİYATI KATLADI
Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, geçen yıl bin 500 lira olan ortalama kırtasiye masrafının bu yıl en az 2 bin lira olduğunu, gelen zamların mecburen fiyatlara yansıtıldığını söyledi. Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Vecdet Şendil ise, basit kırtasiye masraflarının 600 lirayı geçmediğini, ithal kitapların fiyatları yükselttiğini ifade etti. Şendil, "Kurdaki artış aynen yansıtılsaydı geçen yıla göre yüzde 50 zam kaçınılmazdı ama hem tedarikçi hem aracı hem de perakendeci azami fedakârlık gösterip fiyatları olabildiğince aşağıda tutmaya çalıştı" diye konuştu. Okulların anlaştığı kırtasiyelerde bazen rakamlar piyasanın 2-3 katı bile olabiliyor. Dolayısıyla velilerin cebinden daha çok para çıkıyor. Türkiye
'de yakla��ık 20 milyon öğrenci, 25 bin perakendeci kırtasiye var. Kırtasiye pazarının büyüklüğü ise yaklaşık 20 milyar lira. Sektörün yüzde 70'i ithal ürünlerden oluşuyor. Kırtasiye firmaları sezon boyunca okul yöneticilerine ve öğretmenlere ürün tanıtımı yapıyor. Bu şekilde her yıl belirlenen kırtasiye listelerine girebiliyorlar. ÖZEL OKUL FİYATI 60 BİN LİRAYI AŞTI
Bu?
yıl gelen zamlarla özel okul fiyatları da dudak uçuklattı. Fiyatlar 16 bin 500-62 bin lira arasında değişirken bazı okullar tepki çekmemek adına rakamlarını 'KDV
hariç' olarak ilan etti. Rakamlar büyükşehirlerdeki okullarda katlandı. 60 bin liranın üzerinde eğitim ücreti olan okulda bir öğrencinin yıllık eğitim maliyeti yemek, kıyafet, kırtasiye ve servis ile birlikte 80 bin liraya kadar çıkıyor. Bir öğrencinin 5 yıllık eğitim masrafı ise öngörülen zamlarla 450 bin lirayı buluyor.