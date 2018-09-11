İhracatta rekor kırılacak

Ticaret
Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin ikinci çeyrekte gösterdiği büyüme performansıyla, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden pozitif yönde ayrıştığını belirterek, 2018'de ihracatta
tarihi zirveye ulaşarak yılın ikinci yarısında da büyümeyi ve istihdam
ı desteklemeyi hedeflediklerini bildirdi. 650 BİN KİŞİYE İSTİHDAM
Pekcan, büyümeye net ihracatın katkısının 0.96 puan düzeyinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Büyüme performansının en önemli yansımalarından birisini de istihdam düzeyinde görüyoruz. Mayıs ayı itibarıyla Türkiye ekonomisi son bir yılda 650 bin kişiye ek istihdam sağlamıştır. Türkiye, yüksek gelirli ülkeler sınıfına ancak teknolojiye yatırımlarla ve ihracatla ulaşabilir. Türkiye'nin küresel piyasalardaki rekabet gücünü artırmak üzere özellikle bu iki alana odaklanacağız. Türkiye, yüksek performansını devam ettirerek, bölgesinde yatırımcıların en fazla kazandığı, en verimli ve kârlı üretim gerçekleştirdiği ülke olacaktır. Ekonomiyi desteklemek için hayata geçirdiğimiz uygulamalar, Cumhurbaşkanımızca
açıklanan 100 Günlük Eylem Planı icraatlarının ekonomiye olumlu katkısı, yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata yönelik teşvikler ve reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılması, başarımızın devamındaki en büyük faktörler olacak."