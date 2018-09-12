Londra’da Türk Ticaret Merkezi açıldı

Türk Ticaret Merkezi'nin açılış törenine Bakan Pekcan'ın yanı sıra Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve çok sayıda iş dünyası temsilcisi katıldı.

Bakan Pekcan, TTM'de hizmet veren seramik, inşaat, yapı, mimari ve tasarım sektörlerindeki firmaların ürünlerini inceleyerek, bilgi aldı.

İngiltere'de uluslararası ölçekte iş yapan şirketlerin ofislerinin yer aldığı Clerkenwell semtinde bulunan TTM, beş katlı bir binada toplam 960 metrekarelik alanda hizmet veriyor.

Türk Ticaret Merkezi, 13 firmaya ev sahipliği yapıyor.