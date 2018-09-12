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Milli yazılımla 3 yılda 12 milyon tasarruf

, tüm bilgisayarlarında ABD merkezli şirketlerin yazılımları yerine yerli işletim sistemi olan ’u kullanarak üç yılda 12 milyon lira tasarruf elde etti

Giriş Tarihi: 12.9.2018
Milli yazılımla 3 yılda 12 milyon tasarruf
Yerli ürün kullanma hareketini 3 yıl önce başlatan bilgisayarlarda yabancı işletim sistemleri yerine yerli sisteme geçti. Tüm personeline geçiş eğitimi veren Belediye 3 yılda 12 milyon lira kar ettiğini açıkladı. Belediye Başkanı Dr. "Belediyecilikte Türkiye açısından önemli bir adım attık. Bu ülkenin kaynaklarının bu ülkede kalması amacıyla aldığımız yazılım kullanma kararının ne kadar doğru olduğunu 12 milyon lira tasarruf ederek görmüş olduk" dedi. Yerli ve milli olanı kullanmak amacıyla 3 yıl önce ABD'li büyük şirketlerin yazılımları yerine tarafından geliştirilen 'u kullanma kararı alan Pendik Belediyesi, 12 milyon liralık tasarruf sağladı. Altyapı çalışmaları Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülen geçiş sürecinde tüm personele yerine LibreOffice eğitimleri verildi. İşletim Sisteminden Ofis uygulamalarına, veri tabanından bulut sistemine kadar tüm süreçlerinde açık kaynak kod yazılımlar kullanmaya başlayan Pendik Belediyesi, öncelikli amacı olan dışa bağımlılığı azaltma ve bilgi güvenliği pekiştirme konularındaki faydalarının yanı sıra lisans ve destek maliyetlerinde de hem kuruma hem kamuya büyük maddi kazanç sağladı.

"ÜLKE KAYNAKLARI ÜLKEDE KALMALI"
Dijital belediyecilikte 3 yıl önce yabancı işletim sistemi yerine Pardus sistemine geçişi başlattıklarını belirten Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin: "Milli şuura sahip olarak bazı alışkanlıklarımızı değiştirme kararı aldık ve belediyecilikte Türkiye açısından önemli bir adım attık. Bilgi işlemde öncü bir belediye olarak yaptığımız işler birçok belediye tarafından örnek alınıyor. Daha önce sadece Microsoft'a her yıl milyonlarca lira ödüyorduk. Bu ülkenin kaynaklarının bu ülkede kalması ve bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla aldığımız Açık Kaynak Kodlu yazılım kullanma kararının ne kadar doğru olduğunu 12 milyon lira tasarruf ederek görmüş olduk" dedi.
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