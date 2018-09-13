Son dakika güncel dolar fiyatları burada! 13 Eylül Perşembe dolar ve euro ne kadar? alış satış fiyatı...

Merkez Bankası'nın kararından sonra dolar ve euro'da önemli derecede düşüş yaşanıyor. Dış mihrakların oyununa boyun eğmeyen Türk milleti ellerindeki dövizleri TL'ye çevirerek kirli oyunlara karşı koydular. Dolar ve euro hakkında araştırmalar son sürat devam ederken yine en doğru ve güncel bilgilere Sabah.com.tr aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Türkiye ekonomisine darbe vurma çabasıyla gerçekleştirilmeye çalışılan kur saldırıları karşı Türk milletinin dirayetli duruşu devam ediyor. Vatandaşlar tarafından en çok aratılan konuların başında ise bugün Dolar ne kadar kaç TL? sorusu geliyor.

Vatandaşlar tarafından en çok aratılan soruların başında ise bugün Dolar ne kadar kaç TL? sorusu geliyor. 13 Eylül Peşembe gününe düşüşle başlayan dolar ile ilgili tüm bilgiler burada! İşte 13 Eylül Perşembe güncel dolar ve euro alış satış fiyatları...

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

Dolar ve Euro bugün Merkez bankasının kararından sonra düşüş yaşadı. Dolar ve euro ile ilgili tüm bilgilere diğer sayfadan ulaşabilirsiniz...