Yerli yatırımcıdan Türk Lirasına dev destek

Avrupa'da enerji, petrol ve gaz dağıtımı yapan Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel, Amerika ile yaşanan ekonomik savaşta, Avrupa'da kazandığı 2 milyar dolarlık parayla Türkiye'ye yatırım yapacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde ekonomik savaşta milli duruş sergilediğini belirten iş adamı Yüksel, ''Bugün tek yürek olma günüdür. Ben bir Türk olarak devletimin milletimin yanındayım. Yurtdışında kazandığım parayla ülkeme yatırım yapacağım'' dedi.

Başta Avrupa olmak üzere 21 ülkede; petrol, enerji, havacılık, lojistik, marina, bilişim, turizm, inşaat ve canlı hayvan sektörlerinde faaliyet gösteren, Erzurum'dan 25 yıl önce çıkarak Avrupa'ya giden ve dünyada önde gelen şirketler arasına giren Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel , TürkMedya'ya hayatı, ekonomi ve Türkiye'ye yapacağı yatırımlarla ilgili açıklamalar yaptı. Memleketi Erzurum'da babasının canlı hayvan işiyle uğraşırken üniversitede psikolojiyi bitiren Yavuz Yüksel, idealleri için mesleğini bıraktığını belirterek, ''Cüzzi bir para ile önce Avrupa'yı keşfettim. Sonra Moskova'yı keşfettim. Hayatımın süreci Moskova'da ve Avrupa'da başladı. Başarılı bir şekilde enerji, petrol, gaz işine girdik. Avrupa'da yola devam ediyoruz. Avrupa başta olmak üzere 21 ülkede varız. İspanya'da yeni bir projeye başlıyoruz. Turizm üzerine. Avrupa'da enerji, petrol ve gaz dağıtımı yapıyoruz. Bizler kendimizi Avrupa'da bu boyutlara getirene kadar yıllar geçti. Çünkü zaman zaman çok engellediler. Çok acılar, sıkıntılar çektik. Ama hamdolsun, bugün Avrupa'da çok ciddi potansiyelimiz var. Çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Bu süreçte Türkiye'ye çok az gelebildim. Ailemiz, değerlerimiz, annemiz, babamızın mezarı burada. Ve buraya geldik. Türkiye'yi de çok seviyoruz'' dedi. (Akşam)