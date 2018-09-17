HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Türkiye'nin ilk yerli ekonomi kanalı yayın hayatına başladı

'nin ilk yerli ekonomi kanalı yayın hayatına başladı

’nun yeni üyesi A Para, bugün yayın hayatına merhaba dedi. ’nin en büyük medya gruplarından Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yer alan yeni ekonomi kanalı A Para, milli ekonomi için yola çıkıyor. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, " A Para her kesimin sesi olacak. İş dünyasının, piyasaların, vatandaşın..." diye konuştu.

Giriş Tarihi: 17.9.2018 11:13 Güncelleme Tarihi: 17.9.2018 11:29
GÜNÜN DİĞER VİDEOLARI İÇİN TIKLAYINIZ

A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, 'nun yeni üyesi A Para hakkında bilgi verdi.

Özlem Doğaner, "'nin ilk yerli ekonomi kanalı diyoruz, çünkü daha önce yabancı menşeeli kanallar vardı. Bu kez biz Türkiye'nin sesini türkçe içerikle çıkararak o milli heyecanı Türkiye'nin değerlerine bağlı, evrensel bir bakış açısıyla veriyor olacağız. A Para her kesimin sesi olacak. İş dünyasının, piyasaların, vatandaşın..." diye konuştu.

Türkiye'de bütün platformlarda izlenebilecek olan A Para'nın frekans bilgileri;

4A Uydusu Frekans : 11999 Mhz Symbol Rate: 11666 FEC : 3/4 Polarizasyon : V ( Dikey ) Modulasyon: DVBS2-8PSK

Digiturk: 43. Kanal

Tivibu: 44. Kanal

D- Smart: 52.Kanal

Kablo TV: 77. Kanal

Turkcell TV Plus: 48. Kanal

CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

Yayın hayatına başladı! Ekonominin nabzı A Para'da atacak...

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'nin ilk yerli ekonomi kanalı yayın hayatına başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN