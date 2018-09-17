Türkiye'nin ilk yerli ekonomi kanalı yayın hayatına başladı

A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, Turkuvaz Medya Grubu'nun yeni üyesi A Para hakkında bilgi verdi.

Özlem Doğaner, "Türkiye'nin ilk yerli ekonomi kanalı diyoruz, çünkü daha önce yabancı menşeeli kanallar vardı. Bu kez biz Türkiye'nin sesini türkçe içerikle çıkararak o milli heyecanı Türkiye'nin değerlerine bağlı, evrensel bir bakış açısıyla veriyor olacağız. A Para her kesimin sesi olacak. İş dünyasının, piyasaların, vatandaşın..." diye konuştu.

Türkiye'de bütün platformlarda izlenebilecek olan A Para'nın frekans bilgileri;

Türksat 4A Uydusu Frekans : 11999 Mhz Symbol Rate: 11666 FEC : 3/4 Polarizasyon : V ( Dikey ) Modulasyon: DVBS2-8PSK

Digiturk: 43. Kanal

Tivibu: 44. Kanal

D- Smart: 52.Kanal

Kablo TV: 77. Kanal

Turkcell TV Plus: 48. Kanal

CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ