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Güneşte ’in tek rakibi olabiliriz

, güneş sinde, üretimde ve işçilik maliyetlerinde yaşanan düşüşle birlikte Avrupa’ya karşı güçlenmeye başladı. Sektör temsilcileri ’e karşı tek rakip olabilecek ülkenin Türkiye olarak ön plana çıktığını belirtiyor

BARIŞ ERGİN
BARIŞ ERGİN Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018
Güneşte Çin’in tek rakibi olabiliriz
Son dönemde panel ve diğer araçların üretiminde yaşanan düşüş ve artan verimlilik, güneş si piyasasında taşları yerinden oynatıyor. Buna 'de maliyetlerin Avrupa'ya göre daha az olması ve sektörün gelişimini de ekleyince 'e karşı tek rakip olabilecek ülke Türkiye olarak ön plana çıkıyor. Avrupa'nın Çin ile rekabet edemediğini ve birçok firmanın zor durumda olduğunu dile getiren Başkanı , Türkiye'nin bu nedenle bölgesinde çok avantajlı hale geldiğini ve Avrupa'dan büyük işler almaya başladığını söyledi.

İKİNCİ YIL ARTIYA GEÇİYOR
Demirdağ, "Bir güneş santrali yatırımı, bir yılda yapılan bütün ithalatı geri ödüyor, doğalgaz ithalatını da azaltarak. Örneğin; 100 MW'lık güneş santrali kurulumu için maalesef 10 milyon dolarlık hammadde ithal etmemiz gerekiyor. İlk yıl ürettiğimiz elektrikle bu ithalat tutarını karşılayabiliyoruz. Böyle bir yatırım ikinci yılından itibaren de cari artıya geçiyor. Smart Energy olarak ürettiğimiz panellerle 10 yılda 5 milyar dolarlık elektrik üretecek yakıt ithalatını biz engellemiş olacağız" şeklinde konuştu. Türkiye'nin güneş enerjisine sıfırdan başladığını ve beş yılda 4 bin 500 MW'ın üzerinde kapasiteye ulaştığını hatırlatan Smart Energy Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, "Bu devletimizin ve özel sektörümüzün gerçek bir başarısıdır. Bunu görmek ve bu sektöre ona göre destek vermek lazım. Güneş sektörü büyürse Türkiye büyür. Cari açıktan istihdama, lokal üretimden ihracata kadar güneş enerjisi sektörünün büyük bir potansiyeli var. Düşünün sadece 'da 1.9 milyar insanın elektriği yok. Güneş panelini üretelim, gidelim biz yapalım bu işi. Bunu yapabilecek kapasitemiz ve potansiyelimiz var" dedi.

SEKTÖR HIZLI YERLİLEŞTİ
GÜNEŞ enerjisi sektörünün çok hızlı bir şekilde yerlileştiğini de belirten Demirağ, güneş enerjisi santrallerinde yerlilik oranını artırmak için şu anda yapılması gereken tek hamlenin panelin hücresini üretmek olduğunu vurguladı. Demirağ, "Şu anda panel yerli, trafo yerli, kesici yerli, çelik yapılar yerli, kablo yerli. Devletimiz sektöre güvence verirse sektör hücreyi de yerlileştirecektir" şeklinde konuştu.
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