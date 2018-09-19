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'ne iki teslimatı daha yapıldı

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 16:43

'ne, milli uydular üzerinden kontrol edilebilme kabiliyetine sahip iki adet 'nın daha teslimatı yapıldı.
Bu yılın başından itibaren teslim edilen Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin geliştirdiği ANKA-S İHA sayısı da sekiz oldu.
17.5 metre kanat açıklığı ve 200 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle Türkiye'nin geliştirdiği en büyük İHA olan ANKA-S, keşif gözetleme sensörü olarak gece ve gündüz kamerası, lazer işaretleyici ve lazer mesafe ölçücü bulunduruyor.

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Türk Hava Kuvvetleri'ne iki ANKA-S teslimatı daha yapıldı
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