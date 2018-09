- Oteller yüzde 99 seviyesinde, 3 bin 300 yatak doldu

Komşu ülke Bulgaristan'ın 22 Eylül tarihinde kutlayacağı 'Bağımsızlık Günü' ulusal bayramı öncesi, Edirne'de otel rezervasyonları yüzde 99 seviyelerine yükseldi. Bulgar vatandaşlar, döviz kurundaki artış ve Leva'nın Türk lirası karşısındaki değeri nedeniyle 3 günlük resmi tatillerini sınır şehri Edirne'de geçirmeye hazırlanıyor.

Kuzey ve Güney Bulgaristan'ın birleşmesinin yıl dönümü olan 22 Eylül tarihi nedeniyle, Bulgar hükumeti 22-24 Eylül 2018 tarihlerini ulusal bayram ilan etti. Edirne'de, her Cuma kurulan 'Sosyete Pazarı'nı hınca hınç dolduran Bulgarlar, 3 günlük resmi tatili de fırsat bilerek, yoğun bir şekilde Edirne'ye seyahat etmeye hazırlanıyor.



Bulgar Leva'sı Türk Lirası karşısında değer kazandı

Günü birlik ziyaretlerin yanı sıra konaklamalı olarak da kente gelecek olan Bulgarlar, otellerde yüzde 99 sevilerinde doluluk oranına ulaştırdı. Bulgaristan vatandaşlarının tarihi şehir Edirne'yi tercih etmelerinin temel sebepleri arasında şehrin hem yakınlığı hem de para birimleri Leva'nın Türk Lirası karşısında değer kazanması olarak ön görülüyor.



"Çok fazla bir yoğunluk bekliyoruz"

Edirne Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, "Özellikle son zamanlar Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya'dan vatandaşlar Edirne'yi tercih etmeye başladılar. Ancak bu hafta sonu olduğundan çok daha fazla bir yoğunluk bekliyoruz. 22 Eylül tarihi Bulgaristan'da Kuzey ve Güney Bulgaristan'ın birleşme tarihi dolayısıyla kendileri açısından bir ulusal bayram. Bulgar hükumeti bu 22 Eylül'ü takip eden ilk günü olan Pazartesi yani ayın 24'ünü de tatil ettiği için biz Edirne'ye bugüne kadar belki de en fazla Bulgar vatandaşı yoğunluğu bekliyoruz" dedi.



"Oteller yüzde 99 seviyesinde doldu"

Hacıoğlu, kent genelinde hafta sonu için otellerin doluluk oranının neredeyse yüzde yüz sevilerine yaklaştığını belirterek, "Bu durumun nişanesi olarak da zaten otellerdeki rezervasyonlar 15 gün önceden başladı. An itibariyle söyleyebilirim ki Edirne'deki 3 bin 300 yatağın yüzde 99'u dolmuş durumda. Benim buradan çağrım sektöre olacaktır. Özellikle yeme içme, gıda, alışveriş ve tarihi çarşılardaki esnaflarımıza, haddinden fazla bir yoğunluk bekliyoruz. Olduğundan daha fazla insan gelecek. Dolayısıyla otellerdeki bu yoğunluk hayatın kendisine de yansıyacak. Alışveriş yapacaklar, eğlenecekler, yiyecekler, içecekler ve memleketlerine dönecekler" ifadelerini kullandı.



"Turistlerimizi bir misafir gibi karşılayalım"

Osmanlı'nın nadide başkentlerinden olan kadim şehir Edirne'de yaşayan esnafların her zaman olduğu gibi turistleri bir misafir gibi karşılayacağından emin olduklarını dile getiren Hacıoğlu, "Benim beklentim her zaman olduğu gibi birlikte yaşam kültürünün oluştuğu Edirne'de gelen turistlerimize bir misafir gibi davranarak, onların hoş karşılanması ve hoş bir şekilde tekrar memleketlerine dönmelerinin sağlanmasıdır" dedi.