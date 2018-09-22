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, üçüncü gününde ziyaretçilerini ağırlıyor!

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali üçüncü gününde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Alana girişlerde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluştuğu görülürken, ziyaretçiler kendileri için inşa edilen sosyal donatı alanlarında ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2018 11:44 Güncelleme Tarihi: 22.9.2018 11:56
TEKNOFEST, üçüncü gününde ziyaretçilerini ağırlıyor!

Yeni Havalimanı'nda perşembe günü başlayan festivaldeki askeri ve sivil katılımcı firmaların stantları, üçüncü günde de birçok etkinlik ve gösteriye sahne olacak. Hava kontrol kulesi önüne kurulan ana sahnede, gün boyunca çeşitli yarışmalar ve gösteriler gerçekleştirilecek.

Festivalin son gününe kadar birçok etkinliğin düzenlenmesi planlanırken, katılımcı firmaların stantlarında ziyaretçilere bilgilendirmelerin yanında birçok deneyim fırsatı sunuluyor.

TEKNOFEST AYAKLARI YERDEN KESTİ!

Alana girişlerde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluştuğu görülürken, ziyaretçiler kendileri için inşa edilen sosyal donatı alanlarında ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Gün boyunca Dünya Drone Şampiyonası, Hackİstanbul, Hackathon İHA-İKA, İnsansız Sualtı Sistemleri, Robotik Fetih 1453, Sürü İHA, , İnsanlık Yararına Teknoloji, Robotaksi, Savaşan İHA, İHA, Model Uydu, Model Uçak gibi yarışmalar devam edecek. 12 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları ile gençlerin kendi teknoloji projelerini geliştirmesi ve üretmeleri destekleniyor.

Aklı havada olan herkes TEKNOFEST’te buluşuyor

HackIstanbul 2018 CTF (Capture the Flag) yarışmasında ise birçok ülkeden yarışmaya katılan hackerlar, uzmanların rehberliğinde, özel olarak oluşturulmuş, gerçek siber saldırı ortamlarının çeşitli etaplarında tüm becerilerini sergileyerek, kendileri için hazırlanan sistemleri ele geçirmeye çalışacak.

Merakla takip edilen TEKNOFEST'ten kareler

Festivalin üçüncü gününde, "" konusunda pek çok panelin yanı sıra "Teknolojide Devletin ve Kurumların Rolü", "Göremediğimiz Gizemler: Kara Delikler", "Teleskoplar ve Astronomi", "Big-Bang Evreni", "Uydular ve Uzaktan Algılama" gibi konularda seminerler düzenlenecek.

Festivale ulaşım, İstanbul'un 16 farklı noktasından sabah 09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında İETT otobüsleriyle ücretsiz sağlanıyor.

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