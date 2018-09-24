Erdoğan, Alman CEO’lar ile görüşecek

AK Parti MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın Almanya
ziyareti kapsamında ülkenin büyük şirketlerinin yöneticileri ile bir araya geleceğini bildirdi. Yeneroğlu, Erdoğan'ın 27-29 Eylül arasında gerçekleştireceği Almanya ziyaretinin temel amacının ilişkilere yeniden ivme kazandırmak olduğunu vurguladı. Yeneroğlu, "Erdoğan, ziyareti kapsamında ilk gün, Almanya'nın büyük şirketlerinin CEO'larını ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ayrı ayrı kabul edecek" dedi. Türkiye ve Almanya ilişkilerinin benzersiz olduğunu belirten Yeneroğlu, başka hiçbir ülkede 3 milyondan fazla Türk nüfusunun yaşamadığını, Almanya'nın aynı zamanda Türkiye'nin en önemli ekonomik partneri olduğunu hatırlattı. Yeneroğlu, Erdoğan'ın ziyareti sırasında Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel
ile de görüşeceğini söyledi. Merkel ve Erdoğan'ın kahvaltı programının ardından Başkan Erdoğan'ın Köln Merkez Camisi'nin resmi açılışını yapacağını aktaran Yeneroğlu, "Türk-Alman ilişkilerinde yeni bir sayfa açılacağını umut ediyoruz" dedi. Türk kamuoyunda, Almanya'nın PKK
terör örgütünün üzerine yeterince gitmediği şeklinde bir algı olduğuna da dikkati çeken Yeneroğlu şöyle devam etti: "Son zamanlarda bazı adımlar attılar ama PKK terör örgütü, önümüzdeki günlerde de göreceğimiz gibi, Almanya'nın her yerinde eylemlerini yapacak. PKK'yı terör örgütü olarak tanımlayan Almanya'nın DEAŞ
gibi değerlendirip, nasıl onların üzerine gittiyse aynı şekilde PKK'nın da üzerine gitmesi gerekiyor." ALMAN CEO'LAR EKİMDE TÜRKİYE'DE
Ekimde Almanya'dan Türkiye'ye önemli ziyaretlerin gerçekleşeceğini açıklayan Yeneroğlu, "Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'in başkanlığında 86 işadamının katılımıyla büyük bir ekonomik delegasyon Türkiye'ye gelecek" bilgisini paylaştı. Bu ziyaretin Almanya'nın Türkiye'ye verdiği önem açısından kritik olduğunu kaydeden Yeneroğlu, ziyaretlerin karşılıklı olarak devam edeceğini söyledi. Türkiye'de 7 binin üzerinde Alman şirketinin varlığına dikkati çeken Yeneroğlu, bu şirketlerin 150 bine yakın istihdam sağladığını da sözlerine ekledi.