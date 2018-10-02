Ankara’da ekmek zammı durduruldu

Ticaret Bakanlığı Ankara
'daki yüzde 25'lik ekmek zam
mını durdurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesinde yerel düzeyde oluşturulan heyet/komisyon ile bakanlığımız görüşünün alınması gerektiği belirtildi. Açıklamada, "Ekmek fiyat tarifesinin belirlenmesine ilişkin mevzuatta yer alan usul ve esaslara riayet edilmeden ve bakanlığımız görüşü alınmadan tarife belirlenmesi mümkün değildir. Bakanlığımız, Ankara'da tarifenin 200 gram ekmeğin fiyatı azami 1 TL olacak şekilde uygulanmasına ilişkin görüş belirtmiştir. Belirlenen tarifelerin dışında satış yaptığı tespit edilenler hakkında gerekli yaptırımların uygulanmasına yönelik tedbirler alınacaktır" denildi.