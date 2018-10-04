Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eylül ayında yüzde 6.3 ile beklentileri aşan enflasyon
rakamlarına ilişkin olarak, "En kötüyü geride bıraktık, eylül ayı beklentiler açısından en kötünün olduğu aydı" dedi. Enflasyon rakamlarıyla piyasadaki fiyatlamalarda fırsatçılık, stokçuluk ve spekülatif davranışların etkisinin algı değil, gerçek olduğunun ortaya konulduğunu belirten Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile enflasyonla topyekun mücadele edeceğimizi açıklamıştık. Bu hafta bire bir sektörel ve grup bazlı görüşmeleri başlatacağız ve bununla ilgili çerçeveyi kamuoyuna önümüzdeki hafta anons edeceğiz" diye konuştu. SÜREÇ BAŞLIYOR
Albayrak, enflasyonla topyekun mücadeleye yönelik soru üzerine şunları kaydetti: "Önümüzdeki hafta genel çerçevede tüm paydaşlarla hep birlikte elini taşın altına koyma noktasında bir süreci başlatacağız. Özellikle enflasyon fiyatlamasını etkileyen sektörler başta olmak üzere, kritik eşiği etkileyen konuları sektör ve firma temsilcileriyle ele alacağız." ATAK PÜSKÜRTÜLDÜ
Ağustostan itibaren son iki ayda yaşanan sürecin doğru tanımlanması gerektiğinin altını çizen Albayrak, ilk olarak kur özelinde spekülatif bir süreç yaşandığını ve bunun püskürtüldüğünü söyledi. Eylülde de likidite özelinde ve bankacılık sektörü içinde bir sürecin yaşandığını ve atlatıldığını ifade eden Albayrak, spekülatif atakların püskürtülmesiyle kurda bir istikrar ve daha iyi değerlenme sürecinin başladığını bildirdi. Bakan Albayrak, bu ay itibarıyla yapısal reformlar, Tarımsal İzleme Komitesi, Hal Yasası gibi alanların yanı sıra Meclis'te atılacak adımlarla bu sürecin daha güçlü seyredeceğine dikkati çekerek, "Ekimle başlayan kasım ve aralıkla devam eden sürecin yılsonuna kadar hedeflere yakın düzeyde gerçekleşeceğini görüyoruz. Bu trendin ekimle birlikte kırılacağını görüyoruz" dedi. 27.500 ŞİKÂYET Bakan Berat Albayrak
, fiyatlamalardaki spekülasyonlara ilişkin "Alo 175" hattına gelen şikâyetlerin Ticaret Bakanlığı'nca takip edildiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın zabıtaların denetimine ilişkin mesajları olduğunu anımsatarak, "Son iki ayda Alo 175'e 27.500 şikâyet geldi. Sahada çok etkin mücadele ettik. Bundan sonraki süreçte de vatandaş merkezli çok yakın dinamik ve etkin süreci ortaya koymamız lazım. Eylül itibarıyla bu sürecin kötüsünü atlattık, ekim çok daha güçlü, çok daha somut neticelerin çıkacağı bir döneme işaret ediyor" diye konuştu. OFİSİN BAŞINDA A'DAN Z'YE BİZ VARIZ
Albayrak, "Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi" ile 2019 yılı için hedeflenen 76 milyar liralık tasarruf ve gelir önlemi kapsamında etkin ve verimli bir dönüşüm sağlamak amacıyla ciddi bir altyapı ortaya konulduğunu bildirdi. Bu konuda daha önce olduğu gibi bugün de birçok yerli ve yabancı firmayla çalışıldığını vurgulayan Bakan Berat Albayrak, şöyle devam etti: "Türkiye yeni ve gelişen dünyada çok büyük rekabetçi bir pozisyona doğru emin adımlarla ilerliyor. Biz sadece o danışmanlık şirketinden değil, birçok firmadan dönüşüm ofisiyle alakalı raporlar aldık. Bunları bir potada erittik ve Türkiye'ye özgün, kendi yerli ve milli aklımızı ortaya koyarak bir ofis kurduk. Bu ofisin başında sonunda, A'dan Z'ye biz varız, Hazine ve Maliye Bakanlığı
var. Herkesten akıl alacağız. Yönetimi yerli ve milli ekibimizle biz yapacağız." İDDİALAR CEHALETTEN DEĞİLSE İHANETTENDİR
OFISTE bütün bakanlıklardan temsilciler olacağının altını çizen Albayrak, sürecin belirlenen hedefler doğrultusunda tamamen yerli ve milli yürütüleceğini ifade etti. Albayrak, ofisle ilgili spekülasyonlara dikkati çekerek, "Biz gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Ortadaki spekülatif söylemler cehaletten değilse ihanettendir. Kimin ihanet içinde olduğunu, kimlerin Türkiye'nin menfaatine davrandığını görüyoruz" diye konuştu. Danışmanlık firmasının denetim de yapacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Albayrak, çerçevenin birileri tarafından haset ve kinle farklı gösterilmeye çalışıldığını söyledi. CARİ FAZLADAN SÖZ EDECEĞİZ
REFORMLAR konusunda da kararlı olduklarını aktaran Albayrak, şunları kaydetti: "Artık ithalata dayalı farklı tüketimler açısından toplumumuz bilinçlenmeye başladı. İhracat ve ithalat dengesi Türkiye'nin lehine doğru gelişiyor. Biz artık cari açıktan değil, cari fazladan, cari dengeden bahsediyor olacağız." BAKAN SAVUNMA SANAYI İCRA KOMITESI'NDE
SAVUNMA Sanayi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde değişikliğe gidilerek, Savunma Sanayi İcra Komitesi
'ne Hazine ve Maliye Bakanlığı da eklendi. Savunma Sanayi İcra Komitesi Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Sanayii
Başkanından oluşacak.