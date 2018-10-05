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Yerli kamikaze drone '' için sıraya girdiler

'ya büyük ilgi! Yerli imkanlarla üretilen ve ilk olarak ’deki Harekatı’nda denenen 'kamikaze drone' Kargu'ya, yurt dışında talep var.

Giriş Tarihi: 5.10.2018 09:27 Güncelleme Tarihi: 5.10.2018 09:33
Yerli kamikaze drone 'Kargu' için sıraya girdiler

Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM) tarafından üretilen 'nin yerli kamikaze insansız hava aracı 'ya, yurt dışından da yoğun ilgi olduğu belirtildi.

ÇOK SAYIDA ÜLKEDEN TALEP

Yeni Şafak gazetesinden Kıymet Sezer'in haberine göre, halen dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu kamikaze drone 'Kargu'ya, başta olmak üzere çok sayıda ülkeden yoğun talep var.

Dost ve kardeş coğrafyaların da Türk kamikaze drone teknolojisiyle yakından ilgilendiğinin ifade edildiği haberde, 'Kargu'nun teknolojik olarak İsrail üretimi mini hava araçlarının önüne geçtiği belirtildi.

İLK GÖREV AFRİN'DEYDİ

Terörle mücadelede Özel Kuvvetler'in imkan ve kabiliyetini artıracak kamikaze drone Kargu, 'deki Harekâtı'nın Burseya Dağı cephesinde denenmişti. Harekât sürdüğü sırada Özel Kuvvetler'in kullandığı Kargu, yaklaşık 5 teröristi tam isabetle vurdu. Suikastçı olarak da bilinen Alpagu ve Kargu'nun hedefinde şimdi Kandil'deki terörist elebaşıları var. Suikastçı drone'lar Alpagu ve Kargu, bir dakikadan daha kısa sürede hazırlanıp fırlatılıyor ve 80 km'nin üzerindeki süratle hedefe saniyeler içinde ulaşıyor. Halen üzerinde anti-personel mühimmatı taşıyan kamikaze 'lar, hedefe 120 ila 140 km hızla dalış yapıyor. Gece de görev yapabilen, süratle gelip hedefe çarpmadan kendisini patlatan kamikazelerin etki alanı ise 20 metrekare. Türkiye, kamikaze drone imalatı yapan dünyada 3. ülke konumunda.

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Yerli kamikaze drone 'Kargu' için sıraya girdiler
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