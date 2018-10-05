Yerli kamikaze drone 'Kargu' için sıraya girdiler

Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM) tarafından üretilen Türkiye'nin yerli kamikaze insansız hava aracı Kargu'ya, yurt dışından da yoğun ilgi olduğu belirtildi.

ÇOK SAYIDA ÜLKEDEN TALEP

Yeni Şafak gazetesinden Kıymet Sezer'in haberine göre, halen dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu kamikaze drone 'Kargu'ya, başta Güney Kore olmak üzere çok sayıda ülkeden yoğun talep var.

Dost ve kardeş coğrafyaların da Türk kamikaze drone teknolojisiyle yakından ilgilendiğinin ifade edildiği haberde, 'Kargu'nun teknolojik olarak İsrail üretimi mini hava araçlarının önüne geçtiği belirtildi.

Terörle mücadelede Özel Kuvvetler'in imkan ve kabiliyetini artıracak kamikaze drone Kargu, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı'nın Burseya Dağı cephesinde denenmişti. Harekât sürdüğü sırada Özel Kuvvetler'in kullandığı Kargu, yaklaşık 5 teröristi tam isabetle vurdu. Suikastçı olarak da bilinen Alpagu ve Kargu'nun hedefinde şimdi Kandil'deki terörist elebaşıları var. Suikastçı drone'lar Alpagu ve Kargu, bir dakikadan daha kısa sürede hazırlanıp fırlatılıyor ve 80 km'nin üzerindeki süratle hedefe saniyeler içinde ulaşıyor. Halen üzerinde anti-personel mühimmatı taşıyan kamikaze İHA'lar, hedefe 120 ila 140 km hızla dalış yapıyor. Gece de görev yapabilen, süratle gelip hedefe çarpmadan kendisini patlatan kamikazelerin etki alanı ise 20 metrekare. Türkiye, kamikaze drone imalatı yapan dünyada 3. ülke konumunda.