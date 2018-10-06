773 projeye 694 milyon TL destek

İstanbul
'un
ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınması için geliştirilen projeleri destekleyen İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA
), 2010-2017 yılları arasında 569 milyon TL
tutarında toplam 684 projenin hayata geçmesine öncülük yaptı. Bu yıl ve 2019'da toplam 124.9 milyon TL değerinde 89 projeye destek verecek olan İSTKA, yeni dönemde, yenilikçilik, girişimcilik ve gençlere odaklanacak. Ajansın faaliyetlerinin anlatıldığı toplantıda konuşan İSTKA Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Valisi Vasip Şahin
, "Ulusal ve yerel kaynakları bir araya getirerek ortak akıl ile bütüncül yaklaşımla sürdürdüğümüz çalışmalarla, İstanbul'un kalkınmasına yön veren lider bir kuruma dönüşmekten gurur duyuyoruz" dedi. Şahin, ulusal ve yerel kaynakları bir araya getirerek ortak akıl ve bütüncül yaklaşımla sürdürdükleri çalışmalarla İstanbul'un kalkınmasına yön veren lider bir kuruma dönüştüklerini söyledi. Türkiye
'nin her alanda kendi yerli ve mili çözümleri üretmesine, nitelikli iş gücünün yetişmesine yönelik projelere destek verdiklerini anlatan Şahin, "Böylece 10 yılda, 773 projeye, 693.9 milyon TL'lik destek vermiş olacağız" dedi.