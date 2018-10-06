Güneş enerjisine 1 milyar $’lık yatırım

Yerli
ve yenilenebilir enerji
hamlesi ile Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını sonlandırmayı hedefleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
, ikinci Güneş Enerjisi Santrali (GES
) ihalesi için çağrıya çıktı. Bu kapsamda Şanlıurfa
, Hatay
ve Niğde
'de bir milyar dolarlık yatırımla güneş enerjisi santrallerinin kurulması amacıyla toplam bin megavat bağlantı kapasiteli üç ayrı ihale yapılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ihale ilanına ilişkin kararı dünkü Resmi Gazete
'de yayımlandı. Buna göre, güneş enerjisi santrallerinin kurulması amacıyla Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 500 megavat, Hatay'ın Erzin ilçesinde 200 megavat ve Niğde'nin Bor ilçesinde 300 megavat gücünde, kullanım hakkı
30 yıl olacak 3 ayrı ihale gerçekleştirilecek. Başvurular 31 Ocak 2019'a kadar teslim edilecek. İhalelerin başlangıç tavan fiyatı kilovatsaat başına 6,5 dolar/cent, elektrik enerjisi alım süresi ise Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) Kullanım Hakkı Sözleşmesi'nin imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl olacak. Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli, güneş enerjisi ihalesinde fabrika kurma şartı ve uzun dönemli Ar-Ge zorunluluklarının çıkartıldığını belirterek, "Sadece yerli ekipman kullanılarak inşa edilecek bir santral yarışması olan YEKA-2 GES için sektör olarak kilovatsaat başına 5 dolar/cent ve altında bir fiyatın ortaya çıkma ihtimalini oldukça yüksek görüyoruz" dedi. İhalenin üç parçada yapılacak olmasının ise finansmanı kolaylaştıracağı gibi rekabet ortamını da artıracağını belirten Kaleli, "GÜNDER olarak bizler de sektörel bir toplantı yaparak her bir madde için sektör paydaşlarının görüşlerini almış ve Enerji Bakanlığı
'na iletmiştik. Bakanlığımız tüm görüşleri değerlendirdi ve bu anlamda YEKA-2 GES yarışma ilanı yayımlandı" ifadelerini kullandı. 700 KİŞİYE İSTİHDAM
Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, YEKA GES-2 ihalesi ile ilgili yaptığı açıklamada, yerli malı kullanım karşılığı yöntemiyle hazırlanan yarışmada fotovoltaik güneş modüllerinin yüzde 60 yerlilik oranıyla üretileceğini belirterek, "Kazanan firmalar Şanlıurfa'da 500 MW
, Niğde'de 300 MW ve Hatay'da 200 MW olacak şekilde santralleri kuracak. 30 yıl lisans süresi boyunca da işletecek. Bu sürecin istihdama
da pozitif etkisi olacak. YEKA GES ile 700 kişilik bir istihdam olanağı da sağlanacak. Bin MW'lık güneş enerjisi santralini 1 milyar doların üzerinde bir yatırımla gerçekleştireceğiz. Yüksek verimli güneş modüllerinin kullanılacağı santrallerde yıllık 1,9 milyar KWh elektrik üreteceğiz. Yarışmaların istihdama da pozitif etkisi olacak" dedi.