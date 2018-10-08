Dünyaca ünlü marka savcılığa başvurdu, Aman dikkat! siz de almış olabilirsiniz...

Avrupa'nın en küçük ülkesi Lihtenştayn'da 1895 yılında Daniel Swarovski tarafından kurulan marka, kristal ve değerli taşlar ile bunlardan yapılan lüks ürünlerin üretimini yapıyor. Türkiye'de de tescilli marka konumundaki Swarovski Aktiengesellschaft'nin İstanbul'daki avukatları bir süre önce, Kapalıçarşı'nın yakınında bulunan Azaklar Çarşısı'ndaki bazı işyerlerini mercek altına aldı. Takı ürünlerinin toptan satışının yapıldı 6 iş yerinde sahte etiketli Swarovski ürünlerinin satıldığı tespit edildi. Durum savcılığa bildirildi. Adı ve adresleri bildirilen iş yerleri için arama ve el koyma talep edildi.