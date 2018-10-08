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ünlü marka savcılığa başvurdu, dikkat! siz de almış olabilirsiniz...

İstanbul polisi, takı ürünlerinin Türkiye genelinde dağıtımının yapıldığı Fatih’teki çarşıda faaliyet gösteren 6 iş yerinde arama yaptı. ünlü Swarovski’nin savcılığa yaptığı başvurusu sonrası alınan arama ve el koyma kararı ile binlerce ürüne el konuldu. Aralarında yüzüklerin de olduğu sahte etiketli Swarovski ürünler adli emanete alındı. Uzmanlar, söz konusu ürünleri Swarovski diye yüksek fiyattan alan kişilerin dolandırıldığını belirtiyor.

Giriş Tarihi: 8.10.2018 16:48 Güncelleme Tarihi: 8.10.2018 16:49
Dünyaca ünlü marka savcılığa başvurdu, Aman dikkat! siz de almış olabilirsiniz...

Avrupa'nın en küçük ülkesi Lihtenştayn'da 1895 yılında Daniel Swarovski tarafından kurulan marka, kristal ve değerli taşlar ile bunlardan yapılan lüks ürünlerin üretimini yapıyor. Türkiye'de de tescilli marka konumundaki Swarovski Aktiengesellschaft'nin İstanbul'daki avukatları bir süre önce, Kapalıçarşı'nın yakınında bulunan Azaklar Çarşısı'ndaki bazı işyerlerini mercek altına aldı. Takı ürünlerinin toptan satışının yapıldı 6 iş yerinde sahte etiketli Swarovski ürünlerinin satıldığı tespit edildi. Durum savcılığa bildirildi. Adı ve adresleri bildirilen iş yerleri için arama ve el koyma talep edildi.

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Dünyaca ünlü marka savcılığa başvurdu, Aman dikkat! siz de almış olabilirsiniz...
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