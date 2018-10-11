Katma değerli üretimin üssü makine oldu

Türkiye
makine sanayisi, çift haneli büyüyen ender sektörler arasında yer alıyor. Makine sanayisindeki büyüme, ülkenin sanayi üretiminin büyük bölümünü oluşturan ve makine üretiminin yüzde 50'sini gerçekleştiren, rekabete ve yeniliklere son derece açık küçük-orta-büyük işletmeler (KOBİ
'ler) tarafından destekleniyor. Patent artış hızında Türkiye'nin şampiyonu makine sektörü oldu. Başarıda toplam başvuruların yüzde 38.7'sini yapan KOBİ statüsündeki firmaların azmi etkili oldu. Makine İmalatçıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özkayan, makine imalat sanayi
sinin son 15 yılda öneminin anlaşıldığını söyledi. Devlet tarafından yapılan teşvik, destek ve koruma önlemlerinin artarak sürdüğünü belirten Özkayan, takım tezgâhları sektörünün de makine imalatının çekirdek sektörü olduğuna dikkat çekti. Özellikle, ileri teknolojiye sahip parça ve makine imalatlarında takım tezgâhlarının kilit rol oynadığını ve üretim yeteneğinin sınırlarını belirlediğine vurgu yapan Özkayan, şunları söyledi: YERLİYE DESTEK ŞART
"Son 5 yıldır gündemimizde olan ve her yıl daha fazla konuşulan Endüstri
4.0 veya Nesnelerin İnterneti kavramları da makine imalat sektöründe yeni iş yapma anlayışı olarak değerlendiriliyor. Bu da sektörde dönüşüme neden oldu ancak biz, bu dönüşümün daha başındayız. İmalat sektörünü dönüşüme zorlayan Endüstri 4.0 ve Nesnelerin İnterneti, beraberinde Yapay Zekâ uygulamalarını da gerekli hale getirdi. Bu süreç, birbiriyle iletişim halinde olan ve senkronize çalışan, akıllı makineleri karşımıza çıkarıyor. Üretim süreçlerini yüksek teknolojiyle şekillendirme ve makinelerin, insanlarla etkileşimini ön plana çıkaran Endüstri 4.0 ile entegrasyonu, akıllı fabrikalarla birlikte gelecekte adından çok daha fazla söz ettirecek. Gelinen noktada, 'en önemli girdisi insan kaynağı olan' imalat sanayisinde yaşanan değişim, kaçınılmaz olarak toplumda da dönüşüm ihtiyacını ortaya çıkardı. Bu gelişmeler doğrultusunda, yeni iş yapma anlayışının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını sağlayabilecek eğitim ve öğretim sistemi için de değişiklik gerekiyor."