Asgari ücrete yapılacak zam miktarı ne kadar olacak? Ocak 2019 Asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?

Türkiye'de 6 milyonu aşkın çalışanın merakla beklediği asgari ücret zamları ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle enflasyon rakamları ile doğrudan bağlantılı bir şekilde yapılacak zam oranı, kaç lira olacak? Konuyla ilgili araştırmalar daha şimdiden başlarken, çalışanlar için ilk detaylar netleşmeye başladı. Ancak yine de tam olarak netleşeceği tarih olarak Aralık ayı tahmin ediliyor. Bugün sizler için Asgari ücret zammı ile ilgili tüm detayları hazırladık...

ASGARİ ÜCRET 2019 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Vatandaşlar asgari ücret zamları ile ilgili tüm araştırmalarına hız kesmeden devam ediyor. Tabi hal böyleyken zam ile ilgili bilgiler de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Tam olarak zammın Aralık ayında netleşmesi beklenirken, şuan da talep edilen tutar 2000 TL olması yönünde. Peki 2019 Asgari ücret zammı neye göre belirleniyor? Zam ne kadar olacak? İşte detaylar...