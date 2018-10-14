Son dakika: Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? - Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle toplumumuzda büyük önemi olan altının kültürel figürleri incelendiğinde neden diğer döviz kurlarından daha fazla tercih edildiği anlaşılabilir bir olgudur. Son günlerde yaşanan olaylar neticesinde döviz kurlarında yaşanan düşüş haliyle altını da etkiledi. Piyasalarda yaşanan bu hareketli durum neticesinde güncel fiyatlara ulaşmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden, 'Altın fiyatları ne kadar?' sorusunu aratıyorlar. Gerek hediyelik olarak gerek yatırım olarak almak isteyen vatandaşlar için 14 Ekim Pazar, gram, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları hazırladık...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR KAÇ TL?

Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar devam ederken, her zaman olduğu gibi bu günde en doğru ve güncel bilgileri sizler için hazırladık. İşte 14 Ekim Pazar güncel altın fiyatları...