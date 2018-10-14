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Son dakika: bugüne nasıl başladı? - Gram ve fiyatları ne kadar?

ile ilgili son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle kurlarında yaşanan düşüş nedeniyle vatandaşların tüm ilgi ve alakası bu yöne kaymış durumda. Öyle ki konu trend listelerinin zirvesine yerleşmiş durumda. Her ne kadar düğün sezonlarının kapanması ile vatandaşların konuyla ilgili araştırmalarını azaltması beklense de yaşanılan hareketli grafik bu durumun önüne geçti. Pazar günü vatandaşların en çok arattığı konuların başında fiyatları ne kadar ? Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için yine en güncel bilgileri hazırladık. İşte gram, yarım, tam, cumhuriyet, ve çeyrek altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 14.10.2018 09:12 Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 09:12
Son dakika: Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? - Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ile ilgili son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle toplumumuzda büyük önemi olan altının kültürel figürleri incelendiğinde neden diğer kurlarından daha fazla tercih edildiği anlaşılabilir bir olgudur. Son günlerde yaşanan olaylar neticesinde döviz kurlarında yaşanan düşüş haliyle altını da etkiledi. Piyasalarda yaşanan bu hareketli durum neticesinde güncel fiyatlara ulaşmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden, 'Altın fiyatları ne kadar?' sorusunu aratıyorlar. Gerek hediyelik olarak gerek yatırım olarak almak isteyen vatandaşlar için Pazar, gram, yarım, tam, ve fiyatları hazırladık...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR KAÇ TL?

Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar devam ederken, her zaman olduğu gibi bu günde en doğru ve güncel bilgileri sizler için hazırladık. İşte 14 Ekim Pazar güncel altın fiyatları...

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Son dakika: Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? - Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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