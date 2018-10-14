Son dakika: Dolar bugün ne kadar kaç tl? 14 Ekim güncel döviz kuru euro dolar alış satış fiyatı...

Döviz kuru ile ilgili vatandaşların araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Papaz Brunson' un serbest bırakılmasının ardından piyasalarda yaşanılan hareketlilik sonrasında çok sayıda kişinin araştırmaları da bu yöne kaymış durumda. Öyle ki ülkemize üzerine gerçekleştirilmeye çalışılan ekonomik saldırılar neticesinde dolar fiyatları yükselişe geçmişti. Devletimiz ve milletimiz el ele vererek bu saldırıları bertaraf etmeyi başardılar. Hızlı bir şekilde yükselen dolar sert bir düşüşe geçti. Son günlerde sert bir şekilde düşüşü süren döviz kurları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Özellikle trend listesinin ilk sırasına yerleşen soru ise Dolar bugün ne kadar? oldu. Peki doların düşüşü sürecek mi? Döviz kurları bugün ne kadar kaç tl? İşte bu soruların tümünün yanıtı...

DOLAR BUGÜN NE KADAR KAÇ TL?

Dolar bugün ne kadar kaç tl? sorusu en çok araştırılan konular arasında, biz de Sabah.com.tr ekibi olarak döviz kurları ile ilgili tüm son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık...