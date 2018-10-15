HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Hedef 2023 Büyük Türkiye zirvesi başlıyor!

Hedef 2023 Büyük zirvesi başlıyor!

Dünyada ilk kez bir havalimanının içerisinde ve aynı zamanda da açılmadan önce bir zirve gerçekleştirilecek. 'Hedef 2023 Büyük ' Türkiye 2023 zirvesi başlığıyla ve 'nin öncülüğünde yapılacak olan zirvede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuşacak. Zirvede birçok panel gerçekleştirilecek.

Giriş Tarihi: 15.10.2018 10:08 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 10:42
Hedef 2023 Büyük Türkiye zirvesi başlıyor!

Dünyada ilk kez bir havalimanının içerisinde ve aynı zamanda da açılmadan önce bir zirve gerçekleştirilecek. 'Hedef 2023 Büyük ' Türkiye 2023 zirvesi başlığıyla ve 'nin öncülüğünde yapılacak olan zirvede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuşacak.

Türkiye 2023 hedeflerine teknoloji ile ulaşacak!

ZİRVEDE BİRÇOK PANEL GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Zirvede birçok panel gerçekleştirilecek. Milli paneli kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 'İletişim ve Taşımacılık' paneli kapsamında konuşacak. Panelde GSM operatörlerinin CEO'ları da olacak. panelinde ise, 'yerli üretim' başlığı altında, Genel Müdürü Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Sanayi Başkanı yer alacak.

Bakan Albayrak Kızılay ile birlikte Endonezya'da yardım dağıttı

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hedef 2023 Büyük Türkiye zirvesi başlıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN