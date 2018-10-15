Hedef 2023 Büyük Türkiye zirvesi başlıyor!

Dünyada ilk kez bir havalimanının içerisinde ve aynı zamanda da açılmadan önce bir zirve gerçekleştirilecek. 'Hedef 2023 Büyük Türkiye' Türkiye 2023 zirvesi başlığıyla ve Sabah Gazetesi'nin öncülüğünde yapılacak olan zirvede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuşacak.

Türkiye 2023 hedeflerine teknoloji ile ulaşacak!

ZİRVEDE BİRÇOK PANEL GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Zirvede birçok panel gerçekleştirilecek. Milli Enerji paneli kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 'İletişim ve Taşımacılık' paneli kapsamında konuşacak. Panelde GSM operatörlerinin CEO'ları da olacak. Savunma Sanayii panelinde ise, 'yerli üretim' başlığı altında, ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Başkanı Temel Kotil yer alacak.