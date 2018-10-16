Havayolu yolcusu % 80 artacak

Turkuvaz Medya'nın düzenlediği 'Hedef 2023 Büyük Türkiye
Zirvesi'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
, 16 yılda ulaşım, altyapı, taşımacılık ve iletişim için 500 milyar TL'nin üzerinde harcama yapıldığını bildirdi. Turhan, "Yılda ortalama 1.500 kilometreye yakın bölünmüş yol yaparak Türkiye'nin bölünmüş yol ağını 26 bin 200 kilometreye çıkardık. Havacılıkta yeni bir çığır açtık. Düne kadar birkaç milyon kişinin kullandığı havayollarımızı bir yılda 195 milyon kişi kullanıyor" diye konuştu.
2023 yılına kadar 55 olan havaalanı sayısını 65'e çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Bakan Turhan, yolcuların uçuş sayısını ise 195 milyondan 350 milyona çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. TÜM HİZMETLER E-DEVLET'E
Tüm kamu hizmetlerinin yıl sonuna kadar e-devlet üzerinden sunulacağını kaydeden Turhan, 2023'e kadar sabit genişbant abone yoğunluğunu yüzde 14'ten, 30'a, mobilde ise bu oranı yüzde 71'den 100'e ulaştıracaklarını söyledi. Turhan, demiryolu uzunluğunu 25 bin kilometreye, bölünmüş yol ağını da 36 bin 500 kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. DEMİR: İLK 100'DE DÖRT ŞİRKETİMİZ VAR
Savunma Sanayisi Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin geçtiği konjonktür ve strateji içinde savunma sanayisinin önemine işaret ederek, savunma sanayisinin, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinde en önemli rol oynayan alanlardan biri olduğunu vurguladı. Türkiye'nin küresel güç olmasının artık ülke için mecburiyet olduğunu belirten Demir, "Şu an dünyada ilk 100'e giren dört savunma sanayisi şirketimiz var. Bunun artık sadece ciroda değil, etkinlikte, ihracatta, kârlılıkta da olmasını bekliyoruz" dedi. DOĞU'DA KAYA GAZI SONDAJI BAŞLIYOR
Zirvede aPara Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde düzenlenen 'Milli Enerji' panelinde konuşan Enerji Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, "Bakır ve krom gibi alanlarda yatırım yapacak yatırımcılara yüzde 75 katkı sağlayacak bir çalışma yapacağız" dedi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, farklı iş kollarından birçok insanın enerjiye yatırım yapmaya başladığını belirtti. TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Güneydoğu'da ilk kaya gazı sondajının yapılacağını söyledi. Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, son 16 yılda sektörün büyük destek gösterdiğini söyledi. Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal ise, "Bu yıl akıllı şehir projelerini 5 şehre ulaştıracağız" dedi. YOLCULAR KONFORLU ARAÇLA GETİRİLECEK
ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen 'İletişim ve Taşımacılık' başlıklı panelde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Havalimanı açıldıktan sonra buraya gelmek isteyen bir yolcu, evinden akıllı telefonuna, bilgisayarına baktığında en yakın nereden otobüs kalkıyor görecek. Yolcu konforlu bir araçla alınıp havalimanına getirilecek" diye konuştu. Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu ise, Türkiye'nin ürettiği datanın, Türkiye'de kalması gerektiğini, 2023 hedefleri içerisinde kurum olarak buna dönük çalışacaklarını söyledi. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "Yeni Havalimanı projesinden sonra dünyanın birçok ülkesinden teklifler gelmeye başladı" dedi. THY
Genel Müdür Yardımcısı Murat Şeker ise, THY'nin 2023'te 450 uçaklık bir filoyu hedeflediklerini vurguladı. ASELSAN YAPAY ZEKÂ PLATFORMU KURUYOR
Savunma Sanayisi oturumunun moderatörlüğünü SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu yaptı. Aselsan
Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, kuantum fiziği temelli Ar-Ge çalışmaları yapmaya başlayacaklarını, böylece savunma alanında yapay zeka gibi yeni platformların temellerinin atıldığını söyledi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayisi Genel Müdürü Temel Kotil, Tusaş olarak 12 milyar dolarlık ciro hedeflediklerini belirtti. Savunma Teknolojileri Merkezi Genel Müdürü Murat İkinci ise, artık yeni nesil savunma platformlarına yönelinmesi gerektiğini söyledi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Türkiye'nin mili yerli teknoloji hedefleriyle savunmada yüzde 60'lık yerlilik payına ulaşıldığını vurguladı.