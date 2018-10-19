Katma değerli üretim yapıyoruz

Bursa
'da düzenlenen 'İl Buluşmaları' etkinliğinde konuşma yapan Bursa Valisi İzzettin Küçük
, Bursa'nın devletleşme ve devletin bütün unsurları ile teşekkül ettiği ilk yer olduğunu söyledi. Bursa'nın Osmanlı döneminde çok önemli bir rol oynadığını, bugünün Türkiye'sinde de çok başat ve güçlü bir şehir olduğunu vurgulayan Küçük, "Toplam 25 milyar dolarlık bir dış ticaretimiz var. Bunun çoğu ihracat. 194 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ama bundan daha önemlisi de Türkiye ortalaması 1 sent iken Bursa kilogram başına 3 sent ihracat yapıyor. Bunun anlamı şudur: Bursa katma değeri yüksek ürünler üretiyor ve satıyor" dedi. TEKNOSAB'A BÜYÜK İLGİ VAR
Eskiden devletlerin ve şirketlerin rekabeti olduğunu, bugün şehirlerin rekabet ettiğini belirten Vali Küçük, "Bursa'nın bu rekabette daha alacağı çok yol var. Biz teknoloji alanında üretim seviyemizi artırmak istiyoruz" diye konuştu. Bu konuda ciddi bir hamle yaptıklarını aktaran Vali Küçük, Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'ni (TEKNOSAB) kurduklarını vurguladı. Küçük, şöyle devam etti: "8 bin dönüm üzerine inşa edilen TEKNOSAB'da yüksek teknoloji ürünleri üreten fabrikalar yer alacak. Bu OSB tamamen fiber optik ve dijital altyapı ile donatılıyor. Kasım ayı sonunda fabrikaların temelleri atılacak. Dünyadan ve Türkiye'den çok önemli firmalar buradan yer aldı. Beş sene sonra burada yaratılacak ekonominin sadece 25 ile 35 milyar dolar olacağını tahmin ediyoruz." TANITIMA İHTİYACIMIZ VAR
SABAH Gazetesi yazarlarına teşekkür eden Vali Küçük, "Biz kendimizi değerlendiriyoruz ama insanın kendisini değerlendirmesi her zaman sübjektiftir. Daha yüksek bir ölçekten nasıl görünüyoruz, bize bir ayna tutulması gerekiyor. Sabah, değerli yazar kadrosuyla, bize bu hususta yardımcı olacaktır. Bursa bilinen bir şehirdir ama sanıldığı gibi diğer değerleri çok bilinmiyor. Onun için tanıtıma bizim her zaman çok ihtiyacımız var" dedi.