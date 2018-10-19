Üç bin restorandan indirim kampanyasına destek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na restoran işletmecileri de katıldı.
Türk Restoranlar ve Turizmciler (TÜRES) Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl
, bugünden itibaren yıl sonuna kadar enflasyonla mücadele kapsamında 'Çorbada Bizim de Tuzumuz Olsun' kampanyası başlattıklarını belirterek, "Bugün itibarıyla 110 civarında üyemizin 3 bin civarında şubesinde yüzde 10 ila 30 arasında indirim kampanyası başlattık. Bazı üyelerimiz tüm ürünlerde bazıları ise seçili ürünlerde bu indirimi uygulayacak" dedi.
Bingöl, kampanyanın ay sonuna kadar 500'e yakın üyenin 10 bin civarındaki şubesinde başlamış olacağını söyledi. İndirim yapan üyeler arasında tedarikçilerin de bulunduğunu dile getiren Bingöl, kampanyaya dün itibarıyla katılan bazı şirket isimlerini ise Bereket Döner, Saray Muhallebicisi, Seyidoğlu, Simit Sarayı
, Mevlana Pide, Sütiş, Mado, Murat Güllüoğlu, Kadırgalı, Lokma, İkizler, Merhaba, Tonton Baba, Sarıhan, Ramazan Bingöl, İstinye Tavukçusu, Oses, Gazeli, Alpedo, Kahve Dünyası, 1 İskender, Paçacı Hasan, Mienyu Pizza City, Kınacı, Kebapçı Dursun, Öztiryakiler ve Haliç Kongre Merkezi
olarak sıraladı.