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Ortak akıl başarıyı getirecek

Giriş Tarihi: 20.10.2018
Ortak akıl başarıyı getirecek
Hedef 2023 bilinciyle ülke olarak dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeye odaklanıldığını belirten CEO'su Hüsnü Akhan, bu sürecin birlikte çalışarak gerçekleşebileceğini söyledi. Hedef 2023 Büyük Türkiye Zirvesi'nin düzenlenmesinin çok kıymetli bulduğunu vurgulayan Akhan, "Devletin, siyasi partilerin, iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek, bu hedefe doğru atılması gereken adımları konuşması, ortak akıl etrafında bir yol haritası oluşturması başarıyı getirecek" dedi.
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Ortak akıl başarıyı getirecek
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