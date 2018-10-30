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bugün ne kadar? kurları.. Dolar ve fiyatları...

Son zamanlarda 'ın hızlı bir şekilde düşmesinden sonra vatandaşların dolar üzerindeki araştırmaları da devam ediyor. Dolar bugün ne kadar? Dolar son 3 ayın en düşük seviyesi olan 5.50'lere kadar geriledi. Peki bugün dolar ne kadar? kaç TL? İşte güncel kurları...

Giriş Tarihi: 30.10.2018 10:48
Dolar bugün ne kadar? 30 Ekim döviz kurları.. Dolar ve euro fiyatları...

Küresel piyasalardaki sert satış baskısı ile dalgalanan kuru, 5.50'ye kadar geriledi. Kur cuma günü 5.62- 5.64 bandında dalgalanmıştı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 'de piyasaların kapalı olduğu dün, dolar yüzde 1.5 değer kaybederek 5.5066 ile son 2.5 ayın en düşük seviyesini gördü Dün ayrıca da da düşüş yaşandı ve euro/TL kuru 6.30'un altını gördü. Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in siyaseti bırakma kararı üzerine euro dolar karşısında da değer kaybetti. Euro/dolar paritesi 1.13 seviyesinde işlem gördü. Bu hafta yurt ide yılın son enflasyon raporu takip edilecek. cephesinde ise cuma günkü tarım dışı istihdam verisi piyasaların radarında olacak.

30 EKİM SALI DOLAR VE EURO FİYATLARI

'da 5,5339 liradan alınan dolar 5,5362 liradan satılıyor. 6,2943 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2972 lira olarak belirlendi.

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Dolar bugün ne kadar? 30 Ekim döviz kurları.. Dolar ve euro fiyatları...
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