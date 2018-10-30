Dolar bugün ne kadar? 30 Ekim döviz kurları.. Dolar ve euro fiyatları...

Küresel piyasalardaki sert satış baskısı ile dalgalanan dolar kuru, 5.50'ye kadar geriledi. Kur cuma günü 5.62- 5.64 bandında dalgalanmıştı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkiye'de piyasaların kapalı olduğu dün, dolar yüzde 1.5 değer kaybederek 5.5066 ile son 2.5 ayın en düşük seviyesini gördü Dün ayrıca euroda da düşüş yaşandı ve euro/TL kuru 6.30'un altını gördü. Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in siyaseti bırakma kararı üzerine euro dolar karşısında da değer kaybetti. Euro/dolar paritesi 1.13 seviyesinde işlem gördü. Bu hafta yurt içinde yılın son enflasyon raporu takip edilecek. ABD cephesinde ise cuma günkü tarım dışı istihdam verisi piyasaların radarında olacak.

30 EKİM SALI DOLAR VE EURO FİYATLARI

Kapalıçarşı'da 5,5339 liradan alınan dolar 5,5362 liradan satılıyor. 6,2943 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2972 lira olarak belirlendi.