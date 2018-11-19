Türkiye’den Exxon Mobil’e uyarı

BUGÜN NELER OLDU

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Exxon Mobil şirketinin Kıbrıs açıklarında doğalgaz arama faaliyeti başlatmasının bölgenin istikrarına katkıda bulunmadığını bildirdi. Rum yönetiminin tek yanlı çalışmalarına hizmet eden bu faaliyetin sorunun çözümü açısından da belirli hassas dengeleri değiştirebileceğini vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti: "Kendi kıta sahanlığımıza ilaveten, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Petrolleri'ne verdiği ruhsat sahalarında da faaliyetlerde bulunmaya başlayacağız. KKTC ile eşgüdüm içinde, Kıbrıs Türk halkının, adanın ortak sahibi olarak uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve çıkarlarını korumak amacıyla gerekli adımları atmayı sürdüreceğiz." ANKARA