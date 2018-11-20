Çiftçiye 550 bin akıllı kart

Hükümet kırsalı kalkındıracak 10 önemli projeyi hayata geçiriyor. Tarım ve Ormancılık Bakanı Bekir Pakdemirli, kırsalda üreticiyi destekleyecek, ekonomiyi canlandıracak projelerin detaylarını açıkladı.

ATA TOHUMU İTHALATI AZALTACAK: Yerli sebze tohumculuk geliştirilecek. Devlet kıyı illerinde seralar kuracak. 240 yeni hatta 17 yeni yerli tohum üretimi yapılacak. Tohum ithalatına son verilecek.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ: Çiftçinin daha rahat kredi kullanabilmesi için 550 bin akıllı kart verilecek. Üretici bu kartlarla tarım kredi kooperatifleri ve PTT işbirliği ile düşük faizle kredi kullanabilecek.

ORGANİK ÇAY YATIRIMI: Organik çay yatırımları büyütülecek. Yeni kurulacak fabrika ve modernizasyonu yapılacak üretim tesisleriyle kapasite artacak. Yeni kurulacak fabrikalarla çay ihracatı artırılacak.

TOPRAK NADASA BIRAKILMAYACAK: Tarım alanı kapasite çalışmalarıyla araziler daha verimli kullanılacak. Nadas alanlarında toprak değerlendirme yöntemleri değiştiriliyor. Çiftçi toprağını 3 yıl boş bırakamayacak.

SÜRÜ DESTEĞİ GELİYOR: Küçükbaş hayvancılığın artırılması, uygun bölgelerde hayvan teşvikleri ile sürü büyütme desteklenecek. Artan üretimle kırmız ette fiyatlar düşecek, ithalat bitecek.

AŞI BANKASI KURULUYOR: Aşı bankasıyla devlet artık kırsalda hayvanları kendi aşılayacak. Banka ve bünyesinde oluşturulacak gen araştırma birimleri ile hayvan hastalıkları anında teşhis ve tedavi edilecek. . İlk etapta 4 milyon 800 bin hayvan hızla aşılanacak.

TARIMSAL İHRACAT: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen 2.5 milyon bütçeli proje ile tarımsal ihracat artırılacak.

BALIKÇILARA DESTEK: Cumhurbaşkanlığı tarafından destekleme kapsamına alınan proje ile su ürünleri üreticileri ile Tarım Bakanlığı entegre oluyor. Bakanlık uluslararası alandaki bilgi ve araçlarını üreticiyle paylaşacak.

'MASTIR' ÜRETİM: Tarımsal, bitkisel ve hayvansal üretimde stratejik hedefler geliyor. FAO destekli 1.2 milyon bütçeli proje ile çiftçiler eğitilecek.

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