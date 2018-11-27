"Geleceği Yazan Kadınlar Projesi" tanıtım toplantısı gerçekleşti

TOBB, Turkcell ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle gerçekleştirilen proje, Emine Erdoğan'ın büyük desteğiyle yola devam ediyor. Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkıyla öne çıkan projenin yeni dönem tanıtımı, Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da katıldığı törende Geleceği Yazan Kadınlar'ı temsilen Hasibe Zafer ve Melike Admış yer aldı.

'KADINSIZ DİJİTAL DÖNÜŞÜM, EKSİK BİR GELECEK DEMEKTİR'

Projenin Türk kadınına kattığı değeri daha da artırmak için organizasyonun en önemli destekçisi olan Emine Erdoğan tanıtım toplantısındaki konuşmasında şunları söyledi, "Açık bir şekilde görüyoruz ki, bilgi teknolojileri artık dünyanın yeni çehresini oluşturuyor. Kadınların içinde olmadıkları bir dijital dönüşüm, kadınların sesinin eksik olduğu bir gelecek demektir. Kadınların bilgi teknolojilerini tasarladığı, ürettiği ve karar alıcı mekanizmalarda yer aldığı bir süreç, bize daha güçlü bir geleceğin kapısını açacak. Amerika'da bir teknoloji firmasının çok ilginç bir tespiti var: Yapay zeka, kadınları mutfak resimleriyle ilişkilendirirken, doktorları her zaman erkek olarak tanımlıyor.

Yani, öyle bir eşikteyiz ki, geleceği elinde bulunduran teknolojik alan, adil olmayan bir cinsiyet algısıyla şekillenmeye çoktan başlamış görünüyor. Kadınlar şimdiden bu alanda varlık göstermezse, eski kalıplar, gelecekte de varlığını sürdürmeye devam edecek. Ülke olarak teknolojiyi takip eden değil, teknolojiyi tasarlayan ve üreten olmak en büyük hedefimiz. Bu hedefi on ikiden vurmanın tek ön koşulu da, kadınların bu süreçte mutlaka ve eksiksiz olarak yer almalarıdır. Bu vesileyle teknoloji üretmenin yalnızca bir zümreye ait olmadığını gösteren ve ilk günden beri kadınları güçlendirmek için çalışan Turkcell'i ve TOBB'u kutluyorum. Geleceği yazmaya niyetli genç kızlarımız ve kadınlarımızı, insanı kendine esir eden değil, insana hizmet eden teknoloji dünyasına davet ediyorum.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye'nin orta gelir seviyesinden yüksek gelir seviyesindeki lige yükselmesi için olmazsa olmazı, ihracat odaklı büyümeyle kadınların iş hayatında daha fazla yer almasını sağlamaktır." dedi. Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada, söz konusu projeye İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Dinçbal Kal ile "Mobil Çözümlerin Adresi: Kadın" olarak başladıklarını anımsatarak, kadın girişimciliği konusundaki çalışmalarında kendilerine o dönemde de destek olan Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Projenin İstanbul'da çok başarılı olduğunu vurgulayan Pekcan, TOBB himayesinde, Turkcell'in desteğiyle projeyi tüm Türkiye'ye yayma kararı aldıklarını söyledi. Pekcan, öncelikle 18 ilde düzenlenen uygulama yazılımı geliştirme eğitimlerine yaklaşık bin 500 kadının katıldığını bildirerek, eğitimler sonunda 200'den fazla proje geliştirildiğini, proje sayısını 3'e düşürmekte zorluk yaşadıklarını anlattı.

"21 İLDE 5 BİN KADINI HEDEFLİYORUZ"

Türkiye'de projenin daha fazla yayılmasını hedeflediklerini dile getiren Pekcan, "21 ilimizde 5 bin kadını hedefliyoruz. 5 bin kadın, 5 bin aile demek. Bu proje, Türkiye'nin geleceği için en büyük yatırımlardan birisidir. Türkiye'nin orta gelir seviyesinden yüksek gelir seviyesindeki lige yükselmesi için olmazsa olmazı, ihracat odaklı büyümeyle beraber tasarım, marka, teknolojiye yatırım yapmak ve kadınların iş hayatında daha fazla yer almasını sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"KADINLARI İŞ HAYATINDA DAHA FAZLA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Pekcan, kadının iş hayatına katılım oranının 10 yılda yüzde 24'ten yüzde 35 seviyesine yükseldiğini ancak dünya ortalamasının yüzde 50 seviyesinde olduğu dikkate alındığında, bu oranın düşük kaldığını ifade etti.

Kadınları daha fazla iş hayatında ve teknoloji odaklı projelerde görmek istediklerine işaret eden Pekcan, şunları kaydetti:

"Teknoloji dönüşümünü yaşıyoruz. Bu dönüşümün odak noktası bilgisayar teknolojisi ile hız kazanan dijitalleşmedir, yapay zekadır ve robot teknolojileridir. Türkiye bu dönüşümün dışında kalamaz. OECD'nin yaptığı bir çalışmaya göre Türkiye'deki işlerin yüzde 60'ı yapay zeka ve otomasyon dönüşümünün tehdidi altındadır. Bu süreçte proaktif olunmazsa, önümüzdeki dönemde teknolojinin faydalarından çok zararlarını konuşuyor oluruz. Geleceği Yazan Kadınlar Projesi gibi, yapay zeka ve otomasyonu tehdit olmaktan çıkarıp fırsata dönüştürecek projelere odaklanmak zorundayız."

Pekcan, bakanlık olarak üretim ve ihracata yönelik destekleri artırdıklarını belirterek, "kolaydestek.gov.tr" web sitesi üzerinden kadınların ihracat desteklerinden nasıl yararlanabildiklerinin izlenebileceğini aktardı.

Kadın kooperatiflerine verdikleri desteklere de değinen Pekcan, sadece ticaret il müdürlüklerine gidilerek kooperatifleşmenin tek aşamada yapılabildiğini ifade etti. TOBB ile Türkiye genelinde ihracat destek ofisleri açtıklarını anımsatan Pekcan, ilk aşamada sayısı 25 olan ihracat destek ofislerinin tüm ülkeye yayılacağını kaydetti.

Pekcan, Türk Eximbank'ın 12 şubesiyle ihracatçılara finansman desteği sağladığını, şube sayısını önce 20'ye, daha sonra 40'a yükselteceklerini açıkladı.

AHMET AKÇA: "TEKNOLOJİK GİRİŞİMLERİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Dünyanın ilk dijital operatörü olarak teknolojiyle topluma dokunan çalışmalara imza attıklarına vurgu yapan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça şöyle konuştu: "Türkiye'nin Turkcell'i olarak hem toplumsal fayda sağlamak hem de topluma katkı sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Geleceği Yazan Kadınlar'da olduğu gibi, bu gizli değerleri ortaya çıkarmak her türlü gayreti gösteriyoruz. Yalnızca Geleceği Yazan Kadınlar projesine katkı sunmuyor, hem engelli, hem üstün zekalı çocuklara, ortaöğretimden üniversiteye her seviyede eğitim kurumuna destek veriyoruz. Turkcell'in Nepal'den Karayipler'e, Norveç'ten Güney Amerika'ya 30'u aşkın ülkede 130 milyon kişi tarafından kullanılan uygulamalarının arkasında kadın kahramanlarımız var. Geleceği Yazan 100 başarılı kadını Turkcell bünyesinde test uzmanı olarak istihdam ediyoruz. Onların yeni fikirleri ve gördüğü eksiklikleriyle uygulamalarımızı kusursuzlaştırıyoruz. Bu sorumluluk bilinciyle hareket ederek projelerimizi daha güçlü, etkili, verimli, şeffaf ve daha yüksek fayda yaratacak bir noktaya taşımak ve 'iyiliği kurumsallaştırmak' adına Turkcell Vakfı'nı kurduk. Turkcell markasının gücünü ve güvenini de arkasına alan Turkcell Vakfı ile hem ülkemize, hem de tüm insanlığa hizmet etmeye devam edeceğiz."