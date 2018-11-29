Veri analizi, makine öğrenmesi, yapay zeka, veri bilimine giriş, programlama ve iş analizi alanlarında kapsamlı eğitimler 9 ayda tamamlandı. En başarılı öğrenciler ayrıca Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) özel bir eğitime gönderildi. Programdan başarıyla mezun olan 721 Turkcell çalışanı dünya çapında geçerli Udacity sertifikasını almaya hak kazandı.

Turkcell'in çalışanlarını geleceğin dünyasına hazırlamak amacıyla sunduğu Turkcell Digital Masters Programı ilk mezunlarını verdi. Turkcell Akademi ve dünyaca ünlü online eğitim platformu Udacity işbirliğinde hayata geçirilen Turkcell Digital Masters ile çalışanlar veri analizi, makine öğrenmesi, yapay zeka, veri bilimine giriş, programlama ve iş analizi alanlarında yoğun bir eğitime tabi tutuldu. 9 aylık süreçte 1088 Turkcell çalışanı, günde 10 saat çalışarak toplam 4878 proje hazırladı. Tüm programı başarıyla tamamlayan mezunlar, düzenlenen törenle sertifikalarını Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça'nın elinden aldı. Sertifika almaya hak kazanan 721 çalışan için düzenlenen mezuniyet törenine Ahmet Akça'nın yanı sıra Turkcell İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Seyfettin Sağlam, Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk ve Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen katıldı.