PayPal kurnazlığı

Haziran 2016'da vergi sorunları nedeniyle Türkiye'deki faaliyetine son veren PayPal'la çalışmaya devam etmek isteyen uyanık girişimciler rotayı Gürcistan'a çevirdi. PayPal'ın çekilmesinin ardından Türk girişimciler ilk önce, bu şirketin farklı ülkelerdeki hizmetleri üzerinden yeni hesaplar açıp, Türkiye'deki kredi kartlarını buraya monte ederek alışveriş yapıyordu. Fakat Paypal bunu fark ettikten sonra, Türkiye üzerindeki sanal kartlara desteğini kesti. Bunun üzerine e-ihracatta PayPal ile dünyaya açılmak isteyenlerin yeni numarası ise komşu ülkeler üzerinden şirket kurmak oldu. Başı da yabancıların çok rahat şirket kurabildiği Gürcistan çekti.







HOPA'DA DANIŞMANLAR VAR

Hopa'ya oradan da Gürcistan'a geçen girişimciler aynı gün içerisinde Gürcistan kurallarına bağlı resmi bir şirket kurabiliyor. Kritik noktalardan biri ise mutlaka bir Gürcistan operatöründen hat alınması. Zira Paypal sistemi bu hattın alınmasını da zorunlu tutuyor. Bu sektör öylesine bir hal almış durumdaki Artvin ve Hopa'da danışmalık şirketleri dahi kurulmuş durumda. Bu danışman şirketler, Gürcistan'da nasıl şirket kurulacağı, hangi adreslere gidileceği konusunda bilgiler veriyor. Bu bilgileri almanın bedeli ise 500 TL civarında seyrediyor.







PayPal serüveni bununla da sınırlı değil. Gürcistan'a gidip farklı isimlerle onlarca şirket kuran girişimciler, daha sonra bu firmaları Türkiye'de satışa çıkarıyor. Bu şirketlerin değeri de 5 bin ila 20 bin arasında değişiyor. Artvin'de bu alanda danışmanlık veren şirketlerin verdiği bilgiye göre, sadece son iki ay içerisinde binden fazla Türk girişimcisi Gürcistan'da şirket kurdu.







5 adımda sistem nasıl işliyor?

Kimlik ve pasaport ile Batum'a gidiliyor.

Şirket sermayesi olarak banka hesabına 300 Lari (600 TL) yatırılıp, yerel operatörden telefon hattı alınıyor.

Şirket adresi gösterilebilmesi için bir ofis gösterilir.

Gürcistan'da klasik kağıt fatura yerine elektronik fatura kullanılır.

Banka hesap bilgileri ve faturalar Paypal'e gönderildikten sonra Paypal hizmeti alınabilir.

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