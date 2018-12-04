Exxon Mobil'den flaş karar! Hisselerini satışa çıkardı...

Sektör ve bankacılık kaynaklarının verdiği bilgiye göre Exxon, Hazar Denizi kıyısındaki ACGsahasında sahip olduğu yüzde 6.8 hissesinin satışından 2 milyar dolara ulaşacak bir gelir bekliyor.

Ancak Exxon Sözcüsü Julie King, "Piyasa söylentileri ve spekülasyonları hakkında açıklama yapmıyoruz" dedi.

Satış, 25 yıllık bir işbirliğinin sonu demek olacak. Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra Azerbaycan'ın petrol sanayisini geliştirmesine destek olan beş Amerikan şirketinden biri olan Exxon, Azerbaycan ile 1994 yılında anlaşma yapmıştı.

Anlaşma, ACG sahasının Avrupa'ya Rus petrolü ve gazından farklı bir seçenek sunması beklenen zengin rezervleri ve daha da büyük rezervler bulma beklentisinden dolayı "yüzyılın anlaşması" olarak adlandırılmıştı.

Proje her ne kadar İngiliz petrol şirketi BP BP.L tarafından işletiliyorsa da, ABD hükümetinden önemli miktarda destek aldı. Anlaşmaya başlangıçta katılan diğer Amerikan petrol şirketleri Amoco, Unocal, Pennzoil ve McDermott oldu.

Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltacağı beklentisi, ACG'de daha büyük rezervlerin gerçekleşmemesiyle zayıfladı.

Amerikan şirketlerinin çoğu paylarını satarak projeden ayrılırken, ABD'nin Azerbaycan yönetimine desteği de azaldı.

Azerbaycan ise kendi enerji varlığını, kendi kurduğu SOCAR şirketi eliyle yönetmeyi tercih etti.

Exxon hissini satarak çıkarsa, devrede tek Amerikan şirketi olarak Chevron CVX.N kalacak. Chevron, yüzde 9.57 hissesiyle BP (yüzde 30.4) ve Socar'dan (yüzde 25) sonra üçüncü büyük ortak.

ACG konsorsiyumunda daha küçük hisselere sahip olan Japon Impex, Noveçli Equinor, Türkiye'den TPAO, Japon Itochu ve Hindistan'dan ONGC Videsh de var.

Exxon son yıllarda ABD'deki kaya gazı alanları ve Guyana'da bulduğu büyük petrol rezervlerine odaklanmış durumda.