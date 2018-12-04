HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Yüz binleri ilgilendiriyor! O paralar garantide...

Yüz binleri ilgilendiriyor! O paralar garantide...

İşvereni zor duruma düşen çalışanın hakkı devlet tarafından korunuyor. Bu amaçla kurulan Ücret Garanti Fonu’ndan bugüne kadar 80 bin kişi yararlandı

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 4.12.2018 08:58 Güncelleme Tarihi: 4.12.2018 11:14
Yüz binleri ilgilendiriyor! O paralar garantide...

Hükümet, pasif işgücü kapsamında işini kaybedenlere işsizlik ödeneği, Ücret Garanti Fonu, iş kaybı tazminatı ve kısa çalışma ödeneğiyle destek veriyor. Ücret Garanti Fonu kapsamında yaklaşık 80 bin kişiye 208 milyon lira ödeme yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Pasif istihdam programlarımız aracılığıyla çeşitli nedenlerle ödeme güçlüğüne düşen işverenden ücret alacağı bulunan çalışanlarımıza destek veriyoruz. Ödeme güçlüğüne düşen işverenlerin 3 aylık ücret alacağını Ücret Garanti Fonu'ndan ödüyoruz" dedi.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yüz binleri ilgilendiriyor! O paralar garantide...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN