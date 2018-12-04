Haberler Ekonomi Haberleri Yüz binleri ilgilendiriyor! O paralar garantide...

Yüz binleri ilgilendiriyor! O paralar garantide... İşvereni zor duruma düşen çalışanın hakkı devlet tarafından korunuyor. Bu amaçla kurulan Ücret Garanti Fonu’ndan bugüne kadar 80 bin kişi yararlandı