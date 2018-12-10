İş güvenliği A Plus olana 3 yıl destek

Hükümet, 2019'da da yeni istihdam teşvikleriyle milyonlarca çalışan ve iş dünyasının yanında olmaya devam edecek. Bu kapsamda iş güvenliği notu A Plus olan işverene prim teşviki uygulaması 1 Ocak 2019'da başlayacak. Üç yıl iş kazası yaşanmayan işyerleri 2021 sonuna kadar bu teşvikten yararlanacak. Bu destek işçinin brüt ücretine göre 150 liraya kadar çıkacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, söz konusu teşvikten 2 milyondan fazla çalışanın bulunduğu 54 bin işyerinin faydalanacağını söyledi.



SGK BELİRLEYECEK

Sosyal Güvenlik Kurumu bu yılın sonu itibariyle veri tabanında 3 yıllık iş kazası yaşanmayan işyerlerini belirleyecek. Başvuruya gerek kalmadan koşulları yerine getiren işyerlerine 1 Ocak'tan itibaren teşvik verilecek. Bakan Selçuk, "Son üç yılda iş kazası meydana gelmeyen, 10'dan fazla çalışanı olan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; çalışan başına ödenmekte olan işsizlik sigorta prim oranının (yüzde 2'den yüzde 1'e) yüzde 50 azaltılmasıyla ilgili desteğimiz 1 Ocak'ta uygulanacak" dedi. Gelecek yıl teşvikten yararlanmaya başlayacak olan işveren, 2021 sonuna kadar işsizlik priminden indirimli yararlanacak. Teşvikten yararlanılabilmesi için Türkiye genelindeki işyerlerinde en az 10 kişi çalışması ve bu işyerlerinde ölümle ya da sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası olmaması koşulu aranacak. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarıyla sözleşme yapmamış olan işverenler teşvikten faydalanamayacak. Teşvik sürecinde koşullardan biri ortadan kalkarsa yeniden yararlanmak için başvuru zorunlu olacak.



ÇALIŞMA HAYATININ 2019 AJANDASI

* Ev hizmetlerinde olduğu gibi işverenlik uygulaması yaygınlaştırılacak, 80 bin işyeri kolay işverenlikten yararlanabilecek.

* İşverenin elini rahatlatmak için "Teşvikten Kazancım Ne kadar" uygulaması başlatılacak.

* Aylık prim, hizmet belgelerinin elektronik ortamda alınması için "Kolay Belge Kolay Hizmet Uygulaması" başlatılacak.

* Profil temelli nitelikli danışmanlıkla iş arayanlara, işverenlere daha etkili hizmet sunulacak.

* 2019'da 4 milyonu aşkın kişiye danışmanlık hizmeti verilecek, 500 bin kişinin kurs, programlardan yararlanması sağlanacak.

* Yaklaşık 3 bin gence bilişim uzmanlığı eğitimi verilecek.

* İşbaşı eğitim programı kapsamında gençlere istihdam yaratan işyerlerine asgari ücret desteği sürecek. Böylece gençlerin iki yıla kadar istihdamda kalmaları sağlanacak. Birinci yıl yüzde 50'si, ikinci yıl da yüzde 25'i İŞKUR tarafından karşılanacak.

* Tüm yurt dışı birimlerimizde faaliyete geçecek olan "Yurt Dışı Teşkilatı Bilgi Yönetim Sistemi" ile vatandaşların işlemleri kolaylaşacak.

BUGÜN NELER OLDU