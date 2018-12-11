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Alamadığı ödeneğini ’nın girişimi sonucu aldı

Çalıştığı kurumda dört ay gecikmeli olarak işçi kadrosuna alınan vatandaş, hiçbir geliri olmadan geçirdiği bu süre için talep ettiği ödeneğinin reddedilmesi sebebiyle ’ya başvurdu.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 11.12.2018 11:00
Alamadığı işsizlik ödeneğini KDK’nın girişimi sonucu aldı

Vatandaş; Adalet Bakanlığında alt işveren işçisi olarak çalışmakta iken 375 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebinde bulunduğunu ancak talebinin reddedildiğini, işçilerin 2 Nisan'da kendisinin ise 30 Temmuz'da yani dört ay sonra, eski hükümlü olarak idarede kadroya geçirildiğini belirtti.

2 Nisan ila 30 Temmuz tarihleri arasında herhangi bir gelirinin bulunmadığını, Nisan'da işsizlik ödeneği talebinde bulunduğunu ancak talebinin reddedildiğini ifade eden vatandaş, söz konusu döneme ilişkin işsizlik ödeneğinin tarafına verilmesi talebiyle ombudsmanlığa başvuruda bulundu.
KDK, yapılan başvuruyu inceleyip, Adalet Bakanlığı ile iletişime geçerek vatandaşın durumuna ilişkin bilgi aldı.
KDK'nın detaylı incelemeleri ve girişimleri ile vatandaşın işsizlik ödeneği talebi idare tarafından yerine getirildi.

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Alamadığı işsizlik ödeneğini KDK’nın girişimi sonucu aldı
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