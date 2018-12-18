Abonelik başvuruları artık e-Devlet'ten yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, bu kapsamda elektrik, doğal gaz, su, telefon, internet gibi abonelik hizmetlerinin de e-Devlet üzerinden yapılması için çalışma başlattı. Bu yöntemle yüz binlerce sayfa kağıttan da tasarruf sağlanması hedefleniyor.

E-DEVLET'E GEÇİYOR

Vatandaşların e-Devlet üzerinden elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, kablo TV gibi birçok hizmete başvuru yaparak abone olmalarına dair alt yapı çalışmalarına başladı. Sistemin pilot olarak kısa sürede hayata geçirilip daha sonra da genele yayılması hedefleniyor. Bu sistemin hayata geçmesi ile abonelik için gereken bürokrasi, kuruma giderek saatlerce bekleme gibi işlemler de son bulacak. Ayrıca bu yöntemle yüz binlerce sayfa kağıt tasarrufu sağlanacağı da belirtildi.

Kaynak: Milliyet