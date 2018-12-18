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başvuruları artık 'ten yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin öncülüğünde kamuda başlatılan dönüşüm çalışmalarında kamunun vatandaşlara sunduğu hizmetlerin ocak ayı sonunda yüzde 95 oranında üzerinden yapılması hedefleniyor

Giriş Tarihi: 18.12.2018 10:40 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 11:06
Abonelik başvuruları artık e-Devlet'ten yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, bu kapsamda elektrik, doğal gaz, su, telefon, internet gibi abonelik hizmetlerinin de e-Devlet üzerinden yapılması için çalışma başlattı. Bu yöntemle yüz binlerce sayfa kağıttan da tasarruf sağlanması hedefleniyor.

E-DEVLET'E GEÇİYOR

Vatandaşların e-Devlet üzerinden elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, kablo TV gibi birçok hizmete başvuru yaparak abone olmalarına dair alt yapı çalışmalarına başladı. Sistemin pilot olarak kısa sürede hayata geçirilip daha sonra da genele yayılması hedefleniyor. Bu sistemin hayata geçmesi ile abonelik için gereken bürokrasi, kuruma giderek saatlerce bekleme gibi işlemler de son bulacak. Ayrıca bu yöntemle yüz binlerce sayfa kağıt tasarrufu sağlanacağı da belirtildi.

Kaynak: Milliyet

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