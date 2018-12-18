Kamu portföy yönetim şirketleri birleşiyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan ve Türkiye'nin 2019-20121 yıllarındaki ekonomik kalkınma ve planlama projelerinin yer aldığı Yeni Ekonomi programı kapsamında "Ekonomik Değerleme" ve "Sağlık" ve "Sürdürülebilir Büyüme" nin sağlanması, alım gücünün arttırılması amacıyla Vakıf Portföy Yönetim A.Ş. ve Halk Portföy Yönetim A.Ş.'nin Ziraat Portföy Yönetim A.Ş. ye devri ile ilgili Rekabet Kurulu'na başvuruldu.



BİRLEŞMENİN DETAYLARI

Bugün yapılan başvuru öncesinde Halk Yatırım Menkul Değerler, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası KAP üzerinden birleşmenin detayları ile ilgili bilgileri paylaşmıştı. Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Şirketimiz iştiraki Halk Portföy Yönetimi AŞ, Ziraat Portföy Yönetimi AŞ nezdinde satın alma yoluyla birleştirilecektir. Birleşme süreci için Değer Tespit Raporu'nda Halk Portföy Yönetimi AŞ'nin birleşme bedeli 52 milyon 500 bin TL tespit edilmiştir. Şirketimiz hisse payları tutarı 13 milyon 125 bin TL'dir." ifadelerine yer verilmişti.

Türkiye Vakıflar Bankası'nın KAP'ta yer alan açıklamasında ise, şu bilgiler paylaşılmıştı:

"Program çerçevesinde, yabancı para ihraçları yapmak için kamu yatırım kuruluşları birleştirilerek güçlü bir kurumsal finansman şirketi oluşturulması, kamu portföy yönetim şirketlerinin birleştirilmeleri suretiyle de güçlü bir alım kapasitesi sağlanması planlanmaktadır. Bankamız Yönetim Kurulu'nun 13 Aralık tarihli kararı ile, bağlı ortaklığımız Vakıf Portföy Yönetimi AŞ'deki bankamızın yüzde 100 sahibi olduğu paylarının tamamının 52 milyon 500 bin TL bedel karşılığında Ziraat Portföy Yönetimi AŞ'ye satılmasına ve pay devri ile ilgili gerekli tüm işlemlerin yapılması hususlarında Genel Müdürlük Makamı'nın yetkili kılınmasına karar verilmiştir."

Türkiye Halk Bankası'nın KAP'taki açıklamasında da

"Bankamız bağlı ortaklığı Halk Portföy Yönetimi AŞ, Ziraat Portföy Yönetimi AŞ nezdinde satın alma yoluyla birleştirilecektir. Birleşme süreci için banka ve bağlı ortaklıklarımızın sahipliğinde bulunan hisseler için Değer Tespit Raporu'nda Halk Portföy Yönetimi AŞ'nin birleşme bedeli 52 milyon 500 bin TL olarak tespit edilmiştir. Bankamız hisse payları tutarı 39 milyon 374 bin 989,50 TL'dir." denilmişti.