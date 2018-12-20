SOCAR ve BP, Türkiye’de petrokimya alanında yeni bir iş ortaklığı planlıyor

BUGÜN NELER OLDU

BP ve SOCAR Türkiye, Türkiye'de dünya standartlarında bir petrokimya kompleksi kurmak ve işletmek amacıyla iş ortaklığı kurma olasılığını değerlendirmek üzere 'Çerçeve Anlaşması' (HoA) imzaladığını bugün duyurdu. Aliağa'da kurulması değerlendirilen tesis, yılda 1,25 milyon ton saflaştırılmış tereftalik asit (PTA), 840 bin ton P-Ksilen (PX) ve 340 bin ton benzen üretecek. PTA; gıda ve içecek kapları, ambalajlama malzemeleri, kumaş, film ve diğer tüketici ve sanayi uygulamaları da dahil pek çok ürünün hammaddelerinden biri olan polyester üretiminde kullanılıyor.HoA'nın imzalanması sonrasında BP ve SOCAR Türkiye'nin tesis için tasarım çalışmalarına geçmesi bekleniyor. Burada planlanan tesisin yakınında yer alan ve her ikisi de SOCAR Türkiye'ye ait olan yeni STAR Rafineri'den ve Petkim'den hammaddelerin entegre bir şekilde kullanımına izin verecek bir tasarım söz konusu olacak. Muhtemel bir ortak yatırım konusunda 2019'da kesin bir karara varmak üzere çalışmalarını sürdüren BP ve SOCAR'ın böyle bir karar almaları halinde 2023'te yeni tesisin devreye alınması söz konusu olacak.BP'nin Global Aromatik Ürünler Birimi CEO'su Luis Sierra şu açıklamada bulundu: "Bu tesis, hayata geçirildiği takdirde, Batı Yarımküre'nin en büyük entegre PTA, PX ve aromatik ürünler kompleksi olmasının yanında BP'nin de Çin'in Zhuhai bölgesinde yirmi yıl önce açtığı tesisinden bu yana aromatik ürünler alanındaki ilk büyük yatırımı olacak. BP'nin alanında lider tescilli teknolojisi ile SOCAR'ın yeni rafinerisiyle sağlanacak entegrasyonun bir araya gelmesiyle, Türkiye'nin büyümekte olan polyester ambalajlama ve tekstil sektörüne hizmet verecek mükemmel bir platforma sahip olacağız. Rekabet gücü yüksek olan bu tesisin kurulmasına dair yapacağımız incelemelerde hem BP'nin hem de SOCAR'ın güçlerinden yararlanmak istiyoruz."SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, şunları söyledi: "Türkiye pazarına 2008 yılında Petkim'i satın alarak girdik ve o tarihten bu yana STAR Rafineri, TANAP, Petlim Konteyner Terminali ve Petkim Rüzgâr Enerjisi Santrali gibi dev projelere imza attık. SOCAR Türkiye'nin tüm projelerinin yer aldığı Aliağa'daki arazi, geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin ilk Özel Endüstri Bölgesi statüsünü kazanarak tarihe geçti. Yeni tesisin, SOCAR'ın diğer tesislerinden elde edilen hammadde ve altyapı kaynaklarına çok yakın konumlanacak olması, rekabet bakımından büyük avantaj sağlayacaktır. Türkiye'nin Ege Denizi kıyısından dünya pazarlarına açılan kapısı olan Aliağa'da inşa edilmiş büyük rafineri ve petrokimya tesisimizin sunduğu imkânlardan yararlanarak, kardeş iki ülke olan Türkiye ve Azerbaycan'ın ekonomilerine katkı sağlamaya devam edeceğiz".