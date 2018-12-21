Türkiye Finans Katılım Bankası Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Necati Özdeniz, "2019, daha yönetilebilir ve kontrol edilebilir bir yıl olacak. Önümüzdeki yıl, 2018'den daha iyi olacak." dedi.

Özdeniz, AA muhabirine bankacılık sektörü ve Türkiye Finans'a ilişkin yaptığı değerlendirmede, bankacılık sektörünün ağustos ayında yaşanan sert döviz hareketi kaynaklı şoku çok başarılı bir şekilde yönettiğini belirtti.

Özellikle büyük bankaların tepe yöneticilerinin o günlerde ekranlara çıkmak suretiyle sağduyulu önemli açıklamalarda bulunduklarını anımsatan Özdeniz, "Sektör olarak onlara minnettarız. Bankacılık sistemimiz çok sağlam. Geçmişte çok sayıda sınavdan geçtik. Yapılan sağduyulu açıklamalar sektörümüze güveni pekiştirdi. Milli bir görevi yerine getirdik diye düşünüyorum. Bundan sonrası daha iyi olacak. Hükümetimiz attığı somut adımlarla bunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Özdeniz, mevduat faizlerinin yüzde 32'lerden yüzde 22'li seviyelere; kredi faizlerinin de yüzde 40'lardan yüzde yüzde 30'un altına indiğini söyledi.

"2019, daha yönetilebilir ve kontrol edilebilir bir yıl olacak. Önümüzdeki yıl, 2018'den daha iyi olacak." diyen Özdeniz, katılım bankalarının pazar payının artırılması için de yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Özdeniz, katılım payının artırılmasının kendi aralarından müşteri kazanımıyla olamayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biz etrafımızdaki çemberi yarıp, dışarıdaki yüzde 95'lik kesime katılım bankacılığı ürünlerini, servislerini, hizmetlerini anlatmalıyız ve oradan müşteri kazanmalıyız. Konvansiyonel bankaların sunduğu ürün ve hizmetleri, katılım bankacılığı prensipleri çerçevesinde sunuyoruz. Eksik kaldığımız yerler olduğu gibi üstün olduğumuz noktalar da var ama bir müşteri bizim kapımızdan girdiği zaman ihtiyaçlarının yüzde 90-95'ini karşılayabiliriz. Karşılayamadığımız kısım katılım bankacılığı prensiplerine uygun olmayan ürünlerdir.

Yüzde 5'lik payımızı artırmak için inovasyonumuzu, servis kalitemizi, ürün çeşitliliğimizi yeteri kadar geliştiremezsek, dijitalleşmemizi tamamlayamazsak, müşteri deneyimini ön sıraya taşıyamazsak biz yine kendi içimizde döner dururuz."

"NCB'NİN SERMAYE ARTIRIMINA İHTİYACIMIZ YOK"

Necati Özdeniz, Türkiye Finans'ın hakim ortağı konumundaki Suudi Arabistan'ın ilk ve en büyük kamu bankası The National Commercial Bank'ın (NCB) Türkiye'de olmaktan çok memnuniyet duyduğunu söyledi. Bunu çeşitli toplantılarda dile getirdiklerini anlatan Özdeniz, "Sermaye artırımı gerekirse yapacaklarını defalarca söylediler, ancak biz kendi yağımızla kavruluyoruz. Buna ihtiyacımız yok. Bankacılık alanında güzel sınav veriyoruz. Türkiye'ye ve bankacılık sektörümüze güvenleri tam. Burada iş yapan Suudi müşterilerimizden de aynı memnuniyeti sürekli duyuyoruz. Türkiye'nin potansiyelinin farkındalar." diye konuştu.

Özdeniz, banka personeline değer vererek, onların kalplerini kazanarak ortak hedeflere ulaşabildiklerini belirtti.

Sahada olmayı çok önemsediğini söyleyen Özdeniz, oradan müşterilerin verdiği mesajları doğru algılayabildiklerini dile getirdi.

Plazalarda, dört duvar arasında kalındığında sahada olup bitenlerden haberdar olunamayacağının altını çizen Özdeniz, "Biz çözüm merkeziyiz. Çalışanlarımıza top oynayacakları hazırlamaya çalışıyoruz. Bizim birçok sloganımız var. 'Ayağınıza diken batsa çözeriz' en önemli sloganlarımızdan birisi. Onlara 'Yeter ki siz işinizi yapın, odağınızı kaybetmeyin' diyoruz. Çalışanlarımızın ellerinden mazeretlerini almak ve onları düşündüğümüzü göstermek çok kritik." diye konuştu.