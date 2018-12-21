Mülteciler için ‘Büyük Veri’ yarışması

BUGÜN NELER OLDU

Mültecılerın yaşam şartlarının iyileştirilmesi için 'Büyük Veri' taban- lı araştırmanın 1 yıllık çalışma süresi tamamlandı. 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü dolayısıyla yaptığı sosyal medya paylaşımında gündeme getiren Türk Telekom CEO'su Paul Doany, "Türkiye'deki mültecilerin daha iyi şartlarda yaşayabilmesi adına @Tubitak ve @UniBogazici işbirliğiyle "Data For Refugees Turkey"i hayata geçirdik. Mültecilerin hayatlarını gerek teknolojimiz gerek projelerimiz ile iyileştirmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Türk Telekom'un Türkiye'deki Suriyeli mültecilere daha iyi yaşam koşulları sunma amaçları doğrultusunda anonim mobil telefon kullanımına ilişkin büyük veri setinin seçilmiş araştırmacı gruplara sağlandığı büyük veri teknolojisi yarışması düzenlendi. Araştırma sonuçlarının yakında açıklanması bekleniyor.Kullanıcılar hakkında kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler içermediği için mahremiyet ihlaline yol açılmayacağı vurgusu yapılan araştırmada, 3.5 milyon göçmenin konuşma verilerinden elde edilen veri setleri kullanıldı. D4R görevi, araştırmacıları doğrudan mültecilerle, ilgili Bakanlık'larla ve tüm ortak kurumlarla çalışmaya davet etmek ve mülteci meselelerine dahil olan insanlara erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor. Görev ayrıca, sosyal verilerin analizindeki en faydalı çalışmaları ödüllendirerek teknik ve bilimsel ilerlemeye katkıda bulunmayı ve büyük veri sorunları bağlamında etik ilkelere ilişkin bilgiyi geliştirmeyi hedefliyor.TÜRK Telekom, önerilen çözümlerin sürdürülebilirliğini temin etmek üzere, çok sayıda yerel ve bölgesel paydaşı dahil ederek, birçok kâr amacı gütmeyen kurumla birlikte bu projede çalıştı. Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü'ne (UNHCR) göre, günümüzde kayıtlara geçmiş tarihin en yüksek rakamlarına erişen insan göçü seviyelerine tanıklık ediliyor. 2015'te, yarısından çoğu 18 yaşından küçük olmak üzere yaklaşık 21.3 milyon kişi yasal mülteci olarak kabul edildi. Son iki yılda bu rakamlar, dünyayı beş yıl öncesine göre epey farklı bir hale getiren ve 4.8 milyon Suriyeli'nin yurtdışına sığınmasına yol açan Suriye'deki korkunç iç savaşın ardından çarpıcı bir şekilde arttı. Bu beklenmedik hareket beraberinde birçok soruna yol açmış, daha çok odaklanılan barınma konusu, buzdağının sadece görünen ucu. Beraberinde güvenlik, emniyet, siyaset, dayanışma ve insani konular bakımından başa çıkılması gereken çok sayıda sorun getirdi. Mültecilerin koşulları, en hafif tabirle yıkıcı oldu.