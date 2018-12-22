Doğuş Grubu’nun yapılandırması tamam

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Bankalar Birliği, Doğuş Grubu'nun bankalarla olan yapılandırma çalışmalarının başarıyla tamamlandığını açıkladı. Açıklamada, "Bu anlaşma sayesinde; sanayi, hizmetler, turizm gibi çeşitli sektörlerde üretim ve hizmet sağlayan Doğuş Holding'in bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmetlerini sağlıklı olarak sürdürmesi beklenmektedir" denildi. Yapılandırımanın üretim değerlerinin ve bankaların aktif kalitesinin korunması açısından önemli bir örnek teşkil ettiği belirtilerek, "Bankacılık sektörü tüm paydaşlarıyla işbirliği içinde tecrübesini ve kaynaklarını ülkemizin menfaatleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanarak üretim, yatırım, ihracat, ticaret ve istihdamın, kısacası büyümenin sürdürülmesine devam edecektir" vurgusu yapıldı.