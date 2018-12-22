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bileti alırken nelere dikkat etmek gerekir?

’nun yılbaşı çekilişi için tutarı 70 milyon olması sahtekarları da harekete geçirdi. alırken damgasına, kaşesine dikkat edin, mağdur olmayın. İşte hakkında dikkat etmeniz gereken noktalar!

Giriş Tarihi: 22.12.2018 10:54 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 10:55
Milli piyango bileti alırken nelere dikkat etmek gerekir?

Zengin olma hayali kuranların gözü 'nun yılbaşı özel çekilişinde. Toplam 390 milyon 910 bin lira ikramiyenin dağıtılacağı, büyük ikramiyenin 70 milyon lira olduğu çekiliş için biletlerin büyük bölümü satılırken, 'Sahteciler iş başında' uyarısı geldi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşı piyango biletlerine talep artınca korsan piyango satıcılarının da ortaya çıktığına dikkati çekerek, vatandaşları sahte biletler konusunda uyardı.

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Milli piyango bileti alırken nelere dikkat etmek gerekir?
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